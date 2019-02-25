Адвокат Кокорина: «Беззаконие будет продолжаться. Ждем решения по апелляции, чтобы пойти с ним в ЕСПЧ»

Адвокат Андрей Ромашов, представляющий интересы нападающего «Зенита» Александра Кокорина, уверен, что суд отклонит его апелляцию на решение суда о продлении ареста футболиста до 8 апреля.

Он подтвердил, что намерен обратиться в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

– Какие ожидания перед рассмотрением апелляции во вторник?

– А какие могут быть особые ожидания? На что вы намекаете?

– На хотя бы минимальную вероятность того, что эта апелляция может быть удовлетворена.

– Никакой вероятности нет. Потому что первое решение было абсолютно беззаконное. Естественно, коллеги это подтвердят: беззаконие будет продолжаться, вот и все. Мы ждем этого решения, чтобы с ним пойти в Европейский суд по правам человека.

В октябре Кокорин, его младший брат Кирилл Кокорин, полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев и Александр Протасовицкий были задержаны за участие в нескольких драках в Москве и помещены в СИЗО на два месяца. 5 декабря суд продлил их арест до 8 февраля, а 6 февраля – до 8 апреля. Защита обвиняемых подала апелляции на это решение.