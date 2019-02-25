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    Адвокат Кокорина: «Беззаконие будет продолжаться. Ждем решения по апелляции, чтобы пойти с ним в ЕСПЧ»

    Адвокат Андрей Ромашов, представляющий интересы нападающего «Зенита» Александра Кокорина, уверен, что суд отклонит его апелляцию на решение суда о продлении ареста футболиста до 8 апреля.

    Он подтвердил, что намерен обратиться в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

    – Какие ожидания перед рассмотрением апелляции во вторник?

    – А какие могут быть особые ожидания? На что вы намекаете?

    – На хотя бы минимальную вероятность того, что эта апелляция может быть удовлетворена.

    – Никакой вероятности нет. Потому что первое решение было абсолютно беззаконное. Естественно, коллеги это подтвердят: беззаконие будет продолжаться, вот и все. Мы ждем этого решения, чтобы с ним пойти в Европейский суд по правам человека.

    В октябре Кокорин, его младший брат Кирилл Кокорин, полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев и Александр Протасовицкий были задержаны за участие в нескольких драках в Москве и помещены в СИЗО на два месяца. 5 декабря суд продлил их арест до 8 февраля, а 6 февраля – до 8 апреля. Защита обвиняемых подала апелляции на это решение.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    25.02.2019 17:32
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    Комментарии10
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      Рейтинг: -18

      noviudyashumov 25 февраля 2019, 22:48

      Мужики вы в курсе что всем женщинам нравятся подкачанные с рельефным телом и с прессом вместо пивного пуза мужчины. Недавно решил измениться и стать таким, но лень, привычки, нехватка времени мне мешали, но тут друг посоветовал уникальный пояс который изменил мою жизнь. После первой недели я увидел результат, а уже через две не узнал себя: ушел пивной живот, проступили кубики, подкачал руки и спину и скинул 4кг., а главное ничего делать не нужно, надел и включил и все без диет и спортзала. На днях купил пояс девушке, чтоб держала себя в форме, классная штука советую всем, вот о нем уже и блогах пишут ---- http://tok.pw/menblog

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      Рейтинг: +2097

      Валерий1965 25 февраля 2019, 18:59

      К сожалению решения ЕСПЧ носят рекомендательный характер. Ребятам это если не навредит, то точно не поможет...

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      Рейтинг: +2316

      кошмарик > Валерий1965 25 февраля 2019, 21:55

      а адвокату на это насрать.. главное для него PR... PR повышает ценник,но не означает что он хороший адвокат..

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      Рейтинг: +3412

      APchelov 25 февраля 2019, 18:58

      И за что таким адвокатам деньги платить??? Саша, сиди себе спокойно. Без адвокатов тебя раньше выпустят

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      Рейтинг: +1398

      Бабушка Зильзиля 25 февраля 2019, 18:29

      А система видеопомощи арбитрам "VAR" говорит обратное))

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      Рейтинг: +5873

      maygli 25 февраля 2019, 18:19

      Неужели действительно в ЕСПЧ пойдёт?
      :-))

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      Рейтинг: +7392

      Старикан 25 февраля 2019, 18:08

      Хороший адвокат таким наивным быть не может...

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      Рейтинг: +9416

      ufos73 25 февраля 2019, 17:44

      Интересно откуда этого дауна Коко выкопал? Надо было сразу в американский суд подать жалобу, и санкции потребовать ))

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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 25 февраля 2019, 17:42

      В переводе с юридического на общедоступный язык : "Это моя корова,и я буду её доить даже в ЕСПЧ".

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      Рейтинг: +14263

      Skull_Boy 25 февраля 2019, 17:40

      А еще в Гаагу пишите

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