Адвокат Кокорина: «Беззаконие будет продолжаться. Ждем решения по апелляции, чтобы пойти с ним в ЕСПЧ»

Мужики вы в курсе что всем женщинам нравятся подкачанные с рельефным телом и с прессом вместо пивного пуза мужчины. Недавно решил измениться и стать таким, но лень, привычки, нехватка времени мне мешали, но тут друг посоветовал уникальный пояс который изменил мою жизнь. После первой недели я увидел результат, а уже через две не узнал себя: ушел пивной живот, проступили кубики, подкачал руки и спину и скинул 4кг., а главное ничего делать не нужно, надел и включил и все без диет и спортзала. На днях купил пояс девушке, чтоб держала себя в форме, классная штука советую всем, вот о нем уже и блогах пишут ---- http://tok.pw/menblog
Адвокат Андрей Ромашов, представляющий интересы нападающего «Зенита» Александра Кокорина, уверен, что суд отклонит его апелляцию на решение суда о продлении ареста футболиста до 8 апреля.
Он подтвердил, что намерен обратиться в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).
– Какие ожидания перед рассмотрением апелляции во вторник?
– А какие могут быть особые ожидания? На что вы намекаете?
– На хотя бы минимальную вероятность того, что эта апелляция может быть удовлетворена.
– Никакой вероятности нет. Потому что первое решение было абсолютно беззаконное. Естественно, коллеги это подтвердят: беззаконие будет продолжаться, вот и все. Мы ждем этого решения, чтобы с ним пойти в Европейский суд по правам человека.
В октябре Кокорин, его младший брат Кирилл Кокорин, полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев и Александр Протасовицкий были задержаны за участие в нескольких драках в Москве и помещены в СИЗО на два месяца. 5 декабря суд продлил их арест до 8 февраля, а 6 февраля – до 8 апреля. Защита обвиняемых подала апелляции на это решение.