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    Арбитр матча «Фиорентина» – «Интер» отстранен на три тура. Он больше не будет судить миланцев в этом сезоне

    Главный арбитр матча 25-го тура Серии А «Фиорентина»«Интер» (3:3) Росарио Абиссо пропустит следующие три встречи чемпионата Италии.

    Абиссо подвергли резкой критике за решение назначить пенальти в ворота миланцев в компенсированное время за игру рукой в своей штрафной защитника Данило Д'Амбросио. На повторе видно, что мяч попал футболисту в грудь.

    Генеральный директор «Интера» Джузеппе Маротта после игры обвинил рефери в нанесении клубу непоправимого урона.

    Таким образом, Абиссо отстранен от своих обязанностей до 24 марта. Кроме того, он не больше не будет работать на матчах «Интера» в этом сезоне.

    Источник: Football Italia

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    26.02.2019 12:46
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 26 февраля 2019, 17:17

      Неужели у арбитра была такая уверенность в назначении этого пенальти.

      3
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > zigbert 26 февраля 2019, 17:40

      Зря я ему позвонил, что поставил на ничью... )))

      3
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      ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert > Рубик Докоян 26 февраля 2019, 17:51

      Ну тут можно только позавидовать таким связям.

      4
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > zigbert 26 февраля 2019, 17:54

      Я когда поглядывал за результатом, а было уже 2:3, а матч всё идёт. Другие закончились, а тут всё пишут идёт второй тайм. Потом смотрю 3:3 и гол на 101 минуте. )))

      3
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      Рейтинг: +100740

      zigbert > Рубик Докоян 26 февраля 2019, 18:12

      Почти как с дополнительным временем играли. Редко такое бывает.

      3
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > zigbert 26 февраля 2019, 18:17

      Было много остановок, ВАР смотрели и т.д. Судья добавил 7 минут, кажется. Я утром смотрел в повторе , ну и тут торчал. Судья много там чудил.

      2
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      Рейтинг: +6011

      GoldPlayFIFARus9 26 февраля 2019, 14:03

      Да уж, на 90+10 такой пенальти пропустить это жёстко...

      2
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      Рейтинг: +4369

      TOL47 26 февраля 2019, 13:03

      надо как в хоккее , что бы команда могла потребовать просмотра и т.д.

      5
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      ...
      Рейтинг: +986

      Mirak92 > TOL47 26 февраля 2019, 13:08

      Если че ,var и в футболе есть уже

      0
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      Рейтинг: +541

      Владимирыч > TOL47 26 февраля 2019, 13:15

      Да я так понял. что он после просмотра и поставил как раз. Но это неточно

      4
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      Рейтинг: +1819

      gor77 > Mirak92 26 февраля 2019, 14:12

      VAR смотрит специальный судья и лишь помогает. Решение всё-равно принимает главный судья в поле.
      А здесь речь о другом.
      В 2016 году в КХЛ ввели "Положение о процедуре дополнительного видеопросмотра по запросу тренера":
      Если команда считает, что взятие ворот засчитано неверно, то в этот момент она может сделать запрос тренера. В этом случае судья должен по громкой связи объявить о том, что будет видеопросмотр момента по запросу тренера.
      Как-то так.

      2
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      Рейтинг: +4369

      TOL47 > Владимирыч 26 февраля 2019, 14:31

      да пишут что он использовал но принял такое решение,

      3
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      Рейтинг: +4369

      TOL47 > Mirak92 26 февраля 2019, 14:33

      я именно и писал чтобы могла команда требовать просмотра эпизода как в хоккее, если она права то может еще раз требовать, если не права то потеряла право на просмотр по своему требованию

      3
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      Рейтинг: +1969

      Niko 26 февраля 2019, 12:50

      Как будто интеру от этого легче

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