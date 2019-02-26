Арбитр матча «Фиорентина» – «Интер» отстранен на три тура. Он больше не будет судить миланцев в этом сезоне

Главный арбитр матча 25-го тура Серии А «Фиорентина» – «Интер» (3:3) Росарио Абиссо пропустит следующие три встречи чемпионата Италии.

Абиссо подвергли резкой критике за решение назначить пенальти в ворота миланцев в компенсированное время за игру рукой в своей штрафной защитника Данило Д'Амбросио. На повторе видно, что мяч попал футболисту в грудь.

Генеральный директор «Интера» Джузеппе Маротта после игры обвинил рефери в нанесении клубу непоправимого урона.

Таким образом, Абиссо отстранен от своих обязанностей до 24 марта. Кроме того, он не больше не будет работать на матчах «Интера» в этом сезоне.