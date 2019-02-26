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    Де Брюйне: «Манчестер Сити» станет величайшей командой в истории, если выиграет четыре титула за сезон»

    Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне считает, что его команде по силам выиграть четыре трофея за сезон.

    «Выиграть четыре титула в одном сезоне почти невозможно. Мы постараемся выиграть как можно больше матчей. Если кто-то выиграет четыре титула за сезон, то это будет величайшая команда в истории, ведь никто раньше такого не делал. Но мы смотрим на это несколько иначе.

    Мы жаждем выиграть как можно больше, но не думаем о «покере». Если мы выиграем три титула и дойдем до финала Лиги чемпионов, то тогда уже и поговорим. А до тех пор это нет смысла обсуждать», – заявил бельгийский полузащитник.

    • Накануне «Манчестер Сити» выиграл Кубок английской лиги, победив в финале «Челси».
    • «Сити» отстает всего на одно очко от лидирующего в АПЛ «Ливерпуля» и продолжает борьбе за кубок Англии. Соперник по четвертьфиналу – «Суонси».
    • Клуб также участвует в плей-офф Лиги чемпионов.

    Источник: Sky Sports News

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    26.02.2019 11:40
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 26 февраля 2019, 17:25

      Выиграть три титула в Англии шансы велики, а с ЛЧ будет сложнее.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 26 февраля 2019, 16:45

      Все эти кубки ничто по сравнению с кубком ЛЧ.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +7720

      mihail200606 26 февраля 2019, 14:12

      Не.. Рано ещё величайшими вам быть..

      1
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 26 февраля 2019, 14:07

      В истории английского футбола? Может быть, и то вряд ли, дело же не в трофеях только - в стиле игры, крутых памятных матчах, великих игроках. Мне симпатичен Сити и, разумеется, Гвардиола как тренер, но как бы они круты не были, нет у них сейчас той славы, что была у золотого поколения МЮ и Арсенала. Может больше побед, больше трофеев, но всё равно что-то не то. Хотя стоит понять, что может через 20-30 лет также будут восхищаться и ностальгировать по нынешнему Реалу или Сити, говорить, что "вот времена были, вот игроки, не то, что сейчас"))

      Мирового? Не, никак. Спросите у Барсы, хотя бы - 6 трофеев за календарный год)

      1
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      Рейтинг: +1990

      все_будет_AUDI 26 февраля 2019, 12:39

      Письку тебе а не 4 титула

      2
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