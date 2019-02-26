Де Брюйне: «Манчестер Сити» станет величайшей командой в истории, если выиграет четыре титула за сезон»

Выиграть три титула в Англии шансы велики, а с ЛЧ будет сложнее.
Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне считает, что его команде по силам выиграть четыре трофея за сезон.
«Выиграть четыре титула в одном сезоне почти невозможно. Мы постараемся выиграть как можно больше матчей. Если кто-то выиграет четыре титула за сезон, то это будет величайшая команда в истории, ведь никто раньше такого не делал. Но мы смотрим на это несколько иначе.
Мы жаждем выиграть как можно больше, но не думаем о «покере». Если мы выиграем три титула и дойдем до финала Лиги чемпионов, то тогда уже и поговорим. А до тех пор это нет смысла обсуждать», – заявил бельгийский полузащитник.
- Накануне «Манчестер Сити» выиграл Кубок английской лиги, победив в финале «Челси».
- «Сити» отстает всего на одно очко от лидирующего в АПЛ «Ливерпуля» и продолжает борьбе за кубок Англии. Соперник по четвертьфиналу – «Суонси».
- Клуб также участвует в плей-офф Лиги чемпионов.