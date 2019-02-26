Де Брюйне: «Манчестер Сити» станет величайшей командой в истории, если выиграет четыре титула за сезон»

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне считает, что его команде по силам выиграть четыре трофея за сезон.

«Выиграть четыре титула в одном сезоне почти невозможно. Мы постараемся выиграть как можно больше матчей. Если кто-то выиграет четыре титула за сезон, то это будет величайшая команда в истории, ведь никто раньше такого не делал. Но мы смотрим на это несколько иначе.

Мы жаждем выиграть как можно больше, но не думаем о «покере». Если мы выиграем три титула и дойдем до финала Лиги чемпионов, то тогда уже и поговорим. А до тех пор это нет смысла обсуждать», – заявил бельгийский полузащитник.