Британский певец Джон дает руководству «Уотфорда» советы по приобретению игроков

Музыкант сэр Элтон Джон дает руководству «Уотфорда» советы по приобретению игроков.

«Он эмоционально вовлечен в наши дела на ежедневной основе. Приходит на матчи так часто, как только может. Он поддерживает с нами связь и делится мнением о том, как играет команда и кого нам следует подписать. Спрашивает, видели ли мы того или иного игрока.

Он невероятно хорошо разбирается в футболе. Часто пишет мне: «Ты смотришь вот этот матч второго дивизиона?» И я отвечаю: «Нет, Элтон, я не смотрю». Он рекомендует игроков, о которых я и не слышал. Я передаю его слова своим скаутам, а они отвечают, что это хороший игрок и к нему надо присмотреться. У него энциклопедические знания по низшим дивизионам. Это невероятно», – рассказал глава клуба Скотт Даксберри.