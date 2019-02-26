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    Британский певец Джон дает руководству «Уотфорда» советы по приобретению игроков

    Музыкант сэр Элтон Джон дает руководству «Уотфорда» советы по приобретению игроков.

    «Он эмоционально вовлечен в наши дела на ежедневной основе. Приходит на матчи так часто, как только может. Он поддерживает с нами связь и делится мнением о том, как играет команда и кого нам следует подписать. Спрашивает, видели ли мы того или иного игрока.

    Он невероятно хорошо разбирается в футболе. Часто пишет мне: «Ты смотришь вот этот матч второго дивизиона?» И я отвечаю: «Нет, Элтон, я не смотрю». Он рекомендует игроков, о которых я и не слышал. Я передаю его слова своим скаутам, а они отвечают, что это хороший игрок и к нему надо присмотреться. У него энциклопедические знания по низшим дивизионам. Это невероятно», – рассказал глава клуба Скотт Даксберри.

    • Элтон Джон с детства болеет за «Уотфорд».
    • В прошлом веке он был владельцем команды.
    • Сейчас он находится в статусе пожизненного почетного президента.

    Источник: TalkSPORT

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    26.02.2019 07:40
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +24277

      DOCTOR PENALTY 26 февраля 2019, 18:42

      Неплохо спелись! ::::::::::::::

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 26 февраля 2019, 16:25

      Чего чего а в футболе Элтон Джон разбирается действительно хорошо.

      2
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      Рейтинг: +165

      JackBruce 26 февраля 2019, 09:40

      Он даже как-то давал концерт на стадионе команды, а футболисты даже подпевали при записи одного из его альбомов.

      1
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      Рейтинг: +7720

      mihail200606 26 февраля 2019, 08:53

      Ну у элтона Джона другие критерии отбора могут быть))

      2
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 26 февраля 2019, 08:38

      Интересно. Возьмите его на ставку скаута)

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