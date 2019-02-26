Футболист команды Марадоны забил гол ударом через себя в чемпионате Мексики

Форвард «Дорадос» Алонсо Эскобоза отметился голом в матче против «Кафеталерос де Тапачула». Футболист команды, главным тренером которого является аргентинец Диего Марадона, забил ударом через себя.

На 38-й минуте встречи Алонсо Эскобоза ударом в падении через себя с линии штрафной, удвоил счет (2:0).

58-летний Марадона возглавил «Дорадос» в сентябре прошлого года. Команда выступает во втором по силе дивизионе чемпионата Мексики.

На днях аргентинский специалист успешно перенес операцию на желудке.