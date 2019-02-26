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    Футболист команды Марадоны забил гол ударом через себя в чемпионате Мексики

    Форвард «Дорадос» Алонсо Эскобоза отметился голом в матче против «Кафеталерос де Тапачула». Футболист команды, главным тренером которого является аргентинец Диего Марадона, забил ударом через себя.

    На 38-й минуте встречи Алонсо Эскобоза ударом в падении через себя с линии штрафной, удвоил счет (2:0).

    • 58-летний Марадона возглавил «Дорадос» в сентябре прошлого года. Команда выступает во втором по силе дивизионе чемпионата Мексики.
    • На днях аргентинский специалист успешно перенес операцию на желудке.
    Источник: Официальный твиттер FIFA

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    26.02.2019 07:27
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +781

      Дима Цэ 26 февраля 2019, 10:27

      Ну тут воротчик олух. Проспал момент удара. Должен был брать такой удар!

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