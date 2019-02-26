Экс-игрок «Арсенала» и сборной Франции Диаби в 32 года завершил карьеру

Бывший игрок сборной Франции Абу Диаби объявил о завершении карьеры футболиста. Ему 32 года.

«Сейчас подходящее время, чтобы закончить. У меня много физических проблем. Это трудное решение. После «Марселя» я не смог вернуться, поэтому решил остановиться», – сказал игрок.