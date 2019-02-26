Экс-игрок «Арсенала» и сборной Франции Диаби в 32 года завершил карьеру

Арсеналу всегда везло на хроников: Диаби, Вермален, Касорла...
Бывший игрок сборной Франции Абу Диаби объявил о завершении карьеры футболиста. Ему 32 года.
«Сейчас подходящее время, чтобы закончить. У меня много физических проблем. Это трудное решение. После «Марселя» я не смог вернуться, поэтому решил остановиться», – сказал игрок.
- На счету футболиста 16 матчей за французскую сборную в период с 2007 по 2012 год.
- С 2006 по 2015 год Диаби играл за «Арсенал» (122 матча в АПЛ, 14 голов).
- Главное достижение в карьере – две победы в Кубке Англии.