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    Экс-игрок «Арсенала» и сборной Франции Диаби в 32 года завершил карьеру

    Бывший игрок сборной Франции Абу Диаби объявил о завершении карьеры футболиста. Ему 32 года.

    «Сейчас подходящее время, чтобы закончить. У меня много физических проблем. Это трудное решение. После «Марселя» я не смог вернуться, поэтому решил остановиться», – сказал игрок.

    • На счету футболиста 16 матчей за французскую сборную в период с 2007 по 2012 год.
    • С 2006 по 2015 год Диаби играл за «Арсенал» (122 матча в АПЛ, 14 голов).
    • Главное достижение в карьере – две победы в Кубке Англии.

    Источник: The Telegraph

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    26.02.2019 01:55
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1450

      WhiteEgon 26 февраля 2019, 10:20

      Арсеналу всегда везло на хроников: Диаби, Вермален, Касорла...

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      Рейтинг: +567

      LAY394 26 февраля 2019, 04:46

      Это ему по паспорту 32, а так все 40. Там у них такое практикуется.

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      Рейтинг: +411

      Shotlandets86 > LAY394 26 февраля 2019, 10:57

      Он во Франции родился, а практикуется это у футболёров непосредственно из Африки.

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