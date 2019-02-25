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    Суперлига. «Фенербахче» отыгрался с 0:3 и свел дерби с «Бешикташем» к ничьей

    Состоялся матч 23 тура турецкой Суперлиги между «Бешикташем» и «Фенербахче». Гости проиграли первый тайм с разгромом, но во второй половине вырвали одно очко для турнирной таблицы.

    Дублем у «Бешикташа» отметился Бурак Йилмаз. «Фенербахче» поднялся на 14 место в таблице.

    Чемпионат Турции. Суперлига. 23-й тур

    Бешикташ – Фенербахче – 3:3 (3:0)

    Голы: 1:0 – Генюл, 10; 2:0 – Йилмаз, 18 (с пенальти); 3:0 – Йилмаз, 45+2; 3:1 – Зайц, 55; 3:2 – Чифтпинар, 61; 3:3 – Калдырым, 67.

    Календарь Суперлиги

    Турнирная таблица Суперлиги

    Источник: Бомбардир.ру

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    25.02.2019 23:05
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 26 февраля 2019, 11:24

      Лихо. Уйти от поражения с такого счета.

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 25 февраля 2019, 23:23

      Зенит по тренировал Фенер и результат на лицо. Смогли отыграться со счёта 0:3 после первого тайма, играя в гостях с одним из лидеров турецкого чемпионата.

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