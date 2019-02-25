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    «Зенит» показал лучшие отборы и передачи Ракицкого в матчах с «Фенербахче»

    Украинский защитник Ярослав Ракицкий провел за «Зенит» два официальных матча. Они пришлись на противостояние 1/16 финала Лиги Европы против «Фенербахче». Дальше проследовали россияне.

    «Зенит» сделал видеообзор действий украинца в этих матчах. В ролик включены передачи и отборы футболиста.

    • Ракицкий пришел в команду зимой из «Шахтера».
    • «Зенит» заплатил за игрока 10 миллионов евро.
    • Футболист с 2009 вызывается в сборную Украины.

    Источник: Твиттер «Зенита»

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    25.02.2019 19:59
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    Комментарии5
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      Рейтинг: -18

      noviudyashumov 25 февраля 2019, 22:50

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      0
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 25 февраля 2019, 21:47

      Молодец!!!

      1
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 25 февраля 2019, 21:01

      Неплохо дончанин смотрятся, по крайней мере пока.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +100

      PopCorn963 25 февраля 2019, 20:53

      Ракицкий хороший защитник

      2
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      Рейтинг: +6311

      порт 25 февраля 2019, 20:36

      Главное что бы этого настроя на долго хватило,

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