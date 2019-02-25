«Зенит» показал лучшие отборы и передачи Ракицкого в матчах с «Фенербахче»

Народ теперь что бы подтянуть живот, накачать пресс, убрать бока и сделать тело красивым не нужно сидеть на диетах и заниматься в спортзале! Недавно опробовал уникальный пояс миостимулятор с помощью которого я убрал пузо и накачал пресс, руки и спину всего за две недели не выходя из дома (просто надел и включил). На днях купил пояс девушке, и вышло в 2 раза дешевле чем я брал, советую купить пока такая акция! А вычитал о нем у этого чувака ---- https://spormentblog.blogspot.com
Украинский защитник Ярослав Ракицкий провел за «Зенит» два официальных матча. Они пришлись на противостояние 1/16 финала Лиги Европы против «Фенербахче». Дальше проследовали россияне.
«Зенит» сделал видеообзор действий украинца в этих матчах. В ролик включены передачи и отборы футболиста.
- Ракицкий пришел в команду зимой из «Шахтера».
- «Зенит» заплатил за игрока 10 миллионов евро.
- Футболист с 2009 вызывается в сборную Украины.
twit text
— ФК «Зенит» (@zenit_spb) 25 февраля 2019 г.