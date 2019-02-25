«Зенит» показал лучшие отборы и передачи Ракицкого в матчах с «Фенербахче»

Украинский защитник Ярослав Ракицкий провел за «Зенит» два официальных матча. Они пришлись на противостояние 1/16 финала Лиги Европы против «Фенербахче». Дальше проследовали россияне.

«Зенит» сделал видеообзор действий украинца в этих матчах. В ролик включены передачи и отборы футболиста.

Ракицкий пришел в команду зимой из «Шахтера».

«Зенит» заплатил за игрока 10 миллионов евро.

Футболист с 2009 вызывается в сборную Украины.