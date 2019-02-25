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    Стуани: «Барселона» действительно интересовалась мной»

    Нападающий «Жироны» Кристиан Стуани подтвердил, что к нему проявляла интерес «Барселона».

    В январе СМИ сообщали, что каталонский клуб рассматривает уругвайца в качестве альтернативы Луису Суаресу.

    «Да, «Барселона» мной интересовалась. Для меня большая честь, что такая большая команда рассматривала мою кандидатуру. Но при этом я также доволен продлением контракта с «Жироной».

    Я бы не покинул клуб в случае вылета. Я убежден, что мы сохраним место в Примере, но, я настаиваю, я не уйду, если «Жирона» вылетит. Мы полностью доверяем тренеру. Он делает в «Жироне» большую работу», – сказал Стуани.

    В этом сезоне 32-летний футболист провел за «Жирону» 23 матча и забил 14 голов.

    Источник: Marca

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    25.02.2019 16:48
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    Комментарии40
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 2 марта 2019, 22:41

      Тоже заканчиваю и перехожу смотреть футбол. Толя, до завтра. Базу сейчас подберу.

      6
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 2 марта 2019, 22:04

      Наверное на сегодня закончу.Всего доброго. Приятного просмотра футбола!

      6
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > zigbert 2 марта 2019, 22:06

      Добро, Саша. До завтра и спокойной ночи.

      6
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      Рейтинг: +12192

      ВетеR 2 марта 2019, 21:56

      zigbert ,Да Максим ,известные личности. Только вот Покеттино я не слышал играл ли где?
      ---------
      Пачеттино играл в сб.Аргентины, Олд Бойзе, Эспаньоле,ПСЖ, Бордо

      Александр, через неделю я скину Вам ссылки на сайты откуда пишутся Хроники роддомов , там кроме футболистов есть уйма мировых знаменитостей ))))

      5
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      Рейтинг: +100740

      zigbert > ВетеR 2 марта 2019, 21:58

      Хорошо Максим.Будет интересно ознакомиться с этой хроникой.
      А вот Покеттино как игрока не помню.

      6
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 2 марта 2019, 20:14

      Добрый вечер всем! Весна идет по стране ,хотя у на с утра было -15.

      Родились в этот день.
      1824г. Бедржих Сметана. чешский композитор.
      1874г. Карл Шлехтер. австрийский шахматист ,сыграл вничью с Ласкером за мировую шахматную корону. Еще именуемый "Король ничьих".
      1925г. Ефим Геллер. гроссмейстер.
      1931г. Михаил Горбачев. первый и последний президент СССР.
      1933г. Владимир Каплунов. штангист ,ЧМ 1962г. ОЧ 1964г.
      1936г. Ия Саввина. актриса.
      1940г. Леннарт Хеггурт шведский хоккейный вратарь ,ЧМ 1962г ОЧ 1964г.
      1947г. Юрий Богатырев. актер.
      1947г. Виктор Папаев. футболист Спартака Ч СССР 1969г.
      1982г. Хенрик Лундквист. шведский хоккейный вратарь ,ОЧ 2006г.

      1831г. А.Пушкин обвенчался в Москве с Натальей Гончаровой.
      1911г. Состоялось первое выступление русского народного хора ,который создал Пятницкий.

      6
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      Рубик Докоян > zigbert 2 марта 2019, 20:31

      Привет, Саша, спасибо. Как-то этого шведского вратаря не помню. Тогда у шведов стоял Чель Свенссон, а потом Хольмквист блистал. Шведы выиграли ЧМ 1962г. а ОЧ в 1964г были мы, а шведы вторыми.

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > zigbert 2 марта 2019, 20:38

      Просто у них сложные фамилии в русской транскрипции пишут по-разному. Нашёл состав их и там пишут Хёггрот.

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      zigbert > Рубик Докоян 2 марта 2019, 20:40

      Привет Олег! С победой Зенита! Может я что то перепутал. Проверю.Я тоже не помню этого вратаря. А вот Хольмквиста хорошо помню.

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      Рейтинг: +100740

      zigbert > Рубик Докоян 2 марта 2019, 20:43

      Таких примеров тоже много, когда фамилию игрока изменяют по своему усмотрению.

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      Рейтинг: +100740

      zigbert > Сварожич 2 марта 2019, 20:45

      Толя с победой Зенита! В ДНД я принимал участие.

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > zigbert 2 марта 2019, 20:47

      Нет, он стоял 3 игры выходя на замену. я тоже посмотрел в википедии Там безграмотно написано про него и то, что он ОЧ. 1964г. Я с этого года помню все ОИ их начали показывать по телеку. А в тот год я сбежал с уроков в субботу, чтобы посмотреть матч СССР-Чехословакия играли в 16:00, а я учился во ворую смену в 4-ом классе. Наши выиграли 2:0 Спасибо за победу Зенита. Этот тур пока удачно для Зенита складывается. Завтра ничья или победа Спартака будет на руку.

      6
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      Рейтинг: +100740

      zigbert > Рубик Докоян 2 марта 2019, 20:52

      А я сегодня топил баню. Футболы смотрел. Хоккей еще. В интернет как следует не смог выйти. В КП у нас почти все пролетают. Очень много неожиданных результатов.

      7
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > zigbert 2 марта 2019, 20:56

      Вот ушёл счёт у троих и у меня исход, а Толе и Максу подфартило. ))) Начало весенней части и ещё нет игровой практики у команд и игрового тонуса.

      5
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      Рейтинг: +12192

      ВетеR > zigbert 2 марта 2019, 20:56

      Александр, я не хочу показаться очень умным, но сегодня родились Гарри Рендапп, Демьен Дафф, Кевин Кураньи, Маурисио Пачетино, Алдервейрелд Тобиас ....
      Думаю,далеко не последние люди из мира футбола )!

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > ВетеR 2 марта 2019, 20:56

      Спасибо, Макс, за дополнение.

      5
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      Рейтинг: +100740

      zigbert > ВетеR 2 марта 2019, 21:01

      Да Максим ,известные личности. Только вот Покеттино я не слышал играл ли где?

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      Рейтинг: +100740

      zigbert > Рубик Докоян 2 марта 2019, 21:07

      Интересные сегодня игры прошли в РПЛ. В Примере жаль не показывают Реал-Барселон.

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > zigbert 2 марта 2019, 21:09

      Показывают Саша по Первому каналу в 22:40 по программе, а по Матч ТВ после ЛА Лацио-Рома.

      5
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      Рейтинг: +100740

      zigbert > Рубик Докоян 2 марта 2019, 21:12

      Спасибо Олег ,я и забыл про 1й канал. Обязательно посмотрю. Реал думаю будет злой.

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      Рейтинг: +16619

      афоня72 2 марта 2019, 20:14

      Всем до завтра!!
      Всем доброго общения, которое последнее время потерялось!!

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      Рейтинг: +100740

      zigbert > афоня72 2 марта 2019, 20:17

      Эх не успел Сереж. Всего хорошего. До завтра!!!

      7
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > афоня72 2 марта 2019, 20:20

      Пока, Серёга, до завтра.

      6
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      Рейтинг: +16619

      афоня72 2 марта 2019, 20:04

      Наши победят!!
      (тем более что наши у всех разные)!

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      Рейтинг: +16619

      афоня72 2 марта 2019, 19:22

      Сегодня друзья я изрядно поматерился по своим прогнозам.
      Вроде предполагал что все будет сложно в первых матчах РПФЛ.
      Но не думал что настолько.
      А получилось как всегда:Думал все на Зеню ставят поставил ничью, просадил..
      Поставил на Крылья, ничья...Тула писал даст бой ЦСКА подразумевая ничью.. опять пролетел. Короче надо было более рисковать хоть что-то получил бы!!!

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > афоня72 2 марта 2019, 19:36

      А по прогнозам База- Де факто 1:4 пока. Одни сюрпризы. Я вот угадал счёт Зенита и всё. Был близок в матче Локо-КС, но...

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      афоня72 > Рубик Докоян 2 марта 2019, 19:42

      А в какую сторону.. Я тоже был близок 1-2

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      Рубик Докоян > афоня72 2 марта 2019, 19:44

      Локо вёл 2:1 и так ставил я и Саня.

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      Рейтинг: +16619

      афоня72 > Рубик Докоян 2 марта 2019, 19:50

      Неважно кто как вел.. 0-1 вели Крылья..

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      Рубик Докоян > афоня72 2 марта 2019, 19:55

      Последний счёт был 2:1 в пользу Локо, а 1:0 это был бы удачный исход для тебя, если бы КС победил или 3:2. Локо сам виноват, что не выиграл. Не фиг было пижонить, обыгрывая по надцать соперников и тянуть с ударом. Пока тур в пользу Зенита. Ещё бы завтра Спартак -Краснодар 1:1 сыграли. )))

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      Рейтинг: +14077

      shinnik 2 марта 2019, 18:07

      Суббота..
      И тишина..
      А вот раньше помню...Мдаа..
      Без пана Ведущего кафе посыпалось и разбрелось..Пан Директор,пан Профессор,пан Гималайский..пан Спортсмен...слоняются по своим земным и неземным...
      Грустно.
      А было хорошо ведь,правда..?(

      "Закрыт, закрыт Кабачок, но мы верим, что наше веселье
      Вы взяли с собой.
      Для вас, для вас мы шутили, смеялись и пели
      С открытой, с открытой душой.

      Всем на прощанье желаем удачи!
      Жить без улыбок на свете нельзя!
      До свиданья друзья, до свиданья друзья!

      Когда, когда Кабачка позывные зовут вас к экранам,
      Спешите скорей.
      Вас ждет, вас ждет та, чья родина - дальние страны,
      Улыбка, улыбка друзей.

      Всем на прощанье желаем удачи!
      Жить без улыбок на свете нельзя!
      До свиданья друзья, до свиданья друзья!"(с)

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      Рейтинг: +16619

      афоня72 > shinnik 2 марта 2019, 19:15

      Ну ты то не прощайся!!!
      Без Андрея и правдо грустно!!
      А ты вообще стал редкий гость..

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > shinnik 2 марта 2019, 19:37

      Я весь день смотрю футболы по интернету, лёгкую атлетику по телеку и сейчас Рубин смотрю, потом опять лёгкая и Реал-Барса. Андрюша у подруги в Краснодаре пропадает.

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      афоня72 2 марта 2019, 16:38

      Я думал что будут интересные результаты, но пока не Настолько!! (думал).

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      Рейтинг: +16619

      афоня72 2 марта 2019, 15:10

      Всем доброго дня.

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