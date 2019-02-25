Стуани: «Барселона» действительно интересовалась мной»

Нападающий «Жироны» Кристиан Стуани подтвердил, что к нему проявляла интерес «Барселона».

В январе СМИ сообщали, что каталонский клуб рассматривает уругвайца в качестве альтернативы Луису Суаресу.

«Да, «Барселона» мной интересовалась. Для меня большая честь, что такая большая команда рассматривала мою кандидатуру. Но при этом я также доволен продлением контракта с «Жироной».

Я бы не покинул клуб в случае вылета. Я убежден, что мы сохраним место в Примере, но, я настаиваю, я не уйду, если «Жирона» вылетит. Мы полностью доверяем тренеру. Он делает в «Жироне» большую работу», – сказал Стуани.

В этом сезоне 32-летний футболист провел за «Жирону» 23 матча и забил 14 голов.