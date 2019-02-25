Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    В «Барселоне» беспокоятся по поводу колена Суареса накануне матча с «Реалом»

    В «Барселоне» обеспокоены состоянием здоровья нападающего Луиса Суареса. В последние недели уругваец испытывает проблемы с коленом.

    В субботу 32-летний футболист вышел в стартовом составе каталонцев на матч 25-го тура Примеры с «Севильей» (4:2) и отметился голом.

    После игры полузащитник сине-гранатовых Серхио Бускетс опубликовал в твиттере фото, на котором Суарес в раздевалке прикладывает к колену лед.

    В среду, 27 февраля, «Барселона» проведет ответную полуфинальную игру Кубка Испании с «Реалом». А через четыре дня встретится с мадридцами в рамках 26-го тура Примеры.

    В этом сезоне Суарес провел за каталонцев 34 матча, забил 17 голов и сделал восемь результативных передач.

    Источник: Football Espana

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    25.02.2019 16:23
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +905

      VVadic 25 февраля 2019, 17:37

      Поэтому Барса присматривается к ц напу. А я то думаю, ведь Суарес отлично забивает,

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12743

      Cules2013 > VVadic 25 февраля 2019, 19:16

      Всё несколько сложнее. Нападение Барсы уже прилично постарело:
      Суарес - 32 года
      Месси - 31, но скоро 32 тоже стукнет.
      И оба не сказать, что прямо чистые центрфорварды. Нужен кто-то забивной. Алькасер пролетел. Коутиньо не форвард. Есть Дембеле, но он тоже фланговый. Малком пока что тёмная лошадка, и опять же не совсем ЦФ. Так что одна надежда на Боатенга)))
      Матч с Лионом показал, что и у Барсы бывает так, что забивать тупо некому. Не забил Месси и всё, трындец. Ракитич и Бускетс не напы, потому забивают по праздникам, как и Коут. Суарес забивает много, но много и запарывает.
      А если травма? А через пару лет, кто играть будет?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1302

      САНЁК17 > Cules2013 25 февраля 2019, 19:27

      Я тоже задал вопрос!Если это машина отсутствует(Месси) в игре,кто же будет спасать Барсу?мне просто ответили +++++++!не какого ответа я не получил,значить не кто?барса офф что ли через пару лет?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12743

      Cules2013 > САНЁК17 25 февраля 2019, 20:12

      Реал с этой проблемой столкнулся уже с этого сезона. Научимся на их ошибках)

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11