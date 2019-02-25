В «Барселоне» беспокоятся по поводу колена Суареса накануне матча с «Реалом»

В «Барселоне» обеспокоены состоянием здоровья нападающего Луиса Суареса. В последние недели уругваец испытывает проблемы с коленом.

В субботу 32-летний футболист вышел в стартовом составе каталонцев на матч 25-го тура Примеры с «Севильей» (4:2) и отметился голом.

После игры полузащитник сине-гранатовых Серхио Бускетс опубликовал в твиттере фото, на котором Суарес в раздевалке прикладывает к колену лед.

В среду, 27 февраля, «Барселона» проведет ответную полуфинальную игру Кубка Испании с «Реалом». А через четыре дня встретится с мадридцами в рамках 26-го тура Примеры.

В этом сезоне Суарес провел за каталонцев 34 матча, забил 17 голов и сделал восемь результативных передач.