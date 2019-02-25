Бензема: «Раньше я играл для Роналду. Сейчас я лидер атаки «Реала»

Да ладно Рона сам старался забивать,и тебе бревно иногда подкинул,а ты как всегда либо споткнешься либо ворота маломерка
Нападающий «Реала» Карим Бензема рассказал, что получил больше свободы на поле после ухода из клуба форварда Криштиану Роналду.
Португалец покинул Мадрид летом 2018 года, перейдя в «Ювентус».
«Сейчас я лидер атаки, тогда как раньше играл для Криштиану. Я всегда искал Роналду на поле с целью помочь ему забить еще больше мячей.
Это означало, что я играл на заднем плане. Но теперь мне нужно показать, что я хочу забивать», – сказал Бензема.
В этом сезоне француз провел за мадридцев 40 матчей, забил 20 голов и сделал семь результативных передач.