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    Бензема: «Раньше я играл для Роналду. Сейчас я лидер атаки «Реала»

    Нападающий «Реала» Карим Бензема рассказал, что получил больше свободы на поле после ухода из клуба форварда Криштиану Роналду.

    Португалец покинул Мадрид летом 2018 года, перейдя в «Ювентус».

    «Сейчас я лидер атаки, тогда как раньше играл для Криштиану. Я всегда искал Роналду на поле с целью помочь ему забить еще больше мячей.

    Это означало, что я играл на заднем плане. Но теперь мне нужно показать, что я хочу забивать», – сказал Бензема.

    В этом сезоне француз провел за мадридцев 40 матчей, забил 20 голов и сделал семь результативных передач.

    Источник: Marca

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    25.02.2019 15:31
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +1302

      САНЁК17 25 февраля 2019, 20:42

      Да ладно Рона сам старался забивать,и тебе бревно иногда подкинул,а ты как всегда либо споткнешься либо ворота маломерка

      1
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 25 февраля 2019, 18:31

      В Примере забито всего 11 мячей.

      1
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      Рейтинг: +19

      Mikael/001 25 февраля 2019, 16:49

      лидер атаки, но не лидер команды как был Роналду. Все таки давайте быть честными, как бы не сыграл Криштиану, в любом случае дух команде он придавал.

      3
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      Рейтинг: +352

      mauxa > Mikael/001 25 февраля 2019, 17:26

      Не соглашусь, как был так и есть сейчас лидер Серхио Рамос.

      0
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      Рейтинг: +35

      Droni 25 февраля 2019, 15:55

      :DDd то то с атакой все хреново.

      Но теперь мне нужно показать, что я хочу забивать», – сказал Бензема.

      Правильно делать вид ,а забивать снова буду другие))

      0
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      Рейтинг: +2402

      SarJr 25 февраля 2019, 15:54

      Винисиус и бэйл об этом знают?)

      0
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      Рейтинг: +352

      mauxa > SarJr 25 февраля 2019, 17:28

      на счет Винисиуса соглашусь, но в силу своей молодости он наверное не пользуется таким авторитетом чтобы быть лидер духовно, для команды, по игре да, он лидер...а Бэйл тут вообще не причем... Не лидер ни в команде, ни на поле..

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      Рейтинг: +1281

      PUZIAKA 25 февраля 2019, 15:52

      Представляю, какое это давление на игрока, быть основным нападающим в Реале. Хорошо, что наконец начал забивать и почувствовал уверенность.

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