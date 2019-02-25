Бензема: «Раньше я играл для Роналду. Сейчас я лидер атаки «Реала»

Нападающий «Реала» Карим Бензема рассказал, что получил больше свободы на поле после ухода из клуба форварда Криштиану Роналду.

Португалец покинул Мадрид летом 2018 года, перейдя в «Ювентус».

«Сейчас я лидер атаки, тогда как раньше играл для Криштиану. Я всегда искал Роналду на поле с целью помочь ему забить еще больше мячей.

Это означало, что я играл на заднем плане. Но теперь мне нужно показать, что я хочу забивать», – сказал Бензема.

В этом сезоне француз провел за мадридцев 40 матчей, забил 20 голов и сделал семь результативных передач.