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    Сафонов: «У Чорлуки жизнь удалась: в таком возрасте с ним подписывают контракт на четыре года. Для меня это нонсенс»

    Футбольный агент Алексей Сафонов выразил непонимание действиями менеджмента «Локомотива», который в 2016 году продлил контракт с защитником Ведраном Чорлукой на четыре года. На тот момент хорвату было 30 лет.

    – Ходят разговоры, что у «Локомотива» после ухода Геркуса брешь в бюджете составляет 2,5 миллиарда. Правда это или нет? Я не знаю. Железнодорожники приобрели летом Крыховяка – он выстрелил. А вот Хеведес... Вообще нужно находиться внутри клуба, чтобы знать, как там все устроено, какой трансферный бюджет.

    – Думаете, нет денег на покупки?

    – Не знаю. Команда вылетела из Лиги чемпионов, не заработала в этом турнире. Взяли хрустального Хеведеса... Он серьезный игрок. Но за такую зарплату должен быть на две-три головы выше россиян.

    То же самое могу сказать и про Чорлуку. Меня никто не убедит в том, что хорват играет на зарплату в 4 миллиона. У человека жизнь удалась: на четыре года с ним подписывают контракт в таком возрасте. Для меня это нонсенс.

    • Чорлука перешел в «Локомотив» из «Тоттенхэма» в 2012 году.
    • В текущем сезоне защитник провел за москвичей 18 матчей, забил один гол и сделал одну результативную передачу.

    Еще про трансферы – проблему зимнего окна мы обсуждали в недавнем выпуске подкаста. Вот же он:

    Этот подкаст есть вконтакте, в эпл подкастах и даже на ютубе. Слушайте там, где удобно.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    25.02.2019 14:59
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 25 февраля 2019, 18:53

      Тут нужно всю историю с продлением контракта вспомнить.В клуб тогда только-только пришел Геркус и спортдир Корнеев. И ходили слухи,что Чарли может перейти в Спартак. А если бы это произошло, репутация Геркуса в глазах болел была испорчена сразу и насовсем. Корнеева уволили через несколько месяцев, вроде из-за этого контракта как раз. Единственное, с чем соглашусь - зарплата реально неадекватная.

      1
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 25 февраля 2019, 18:06

      Дороговато конечно ,но он хоть играет и нормально.

      1
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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 25 февраля 2019, 16:49

      Шальные госуд-е деньги их ни кто не жалеет ...

      1
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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 25 февраля 2019, 15:28

      Купил билет на поезд-разрешил трансфер.А мы за ценой не постоим...

      0
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      Рейтинг: +7720

      mihail200606 25 февраля 2019, 15:12

      Ну вот ему повезло.. Агент хороший у него видимо)) наверное лучше, чем сафонов))

      2
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      Рейтинг: +14263

      Skull_Boy > mihail200606 25 февраля 2019, 15:31

      Агент у хорват хороший, но дебилы в структуре Локо еще лучше, как будто перешли все из Динамо

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