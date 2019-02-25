Сафонов: «У Чорлуки жизнь удалась: в таком возрасте с ним подписывают контракт на четыре года. Для меня это нонсенс»

Футбольный агент Алексей Сафонов выразил непонимание действиями менеджмента «Локомотива», который в 2016 году продлил контракт с защитником Ведраном Чорлукой на четыре года. На тот момент хорвату было 30 лет.

– Ходят разговоры, что у «Локомотива» после ухода Геркуса брешь в бюджете составляет 2,5 миллиарда. Правда это или нет? Я не знаю. Железнодорожники приобрели летом Крыховяка – он выстрелил. А вот Хеведес... Вообще нужно находиться внутри клуба, чтобы знать, как там все устроено, какой трансферный бюджет.

– Думаете, нет денег на покупки?

– Не знаю. Команда вылетела из Лиги чемпионов, не заработала в этом турнире. Взяли хрустального Хеведеса... Он серьезный игрок. Но за такую зарплату должен быть на две-три головы выше россиян.

То же самое могу сказать и про Чорлуку. Меня никто не убедит в том, что хорват играет на зарплату в 4 миллиона. У человека жизнь удалась: на четыре года с ним подписывают контракт в таком возрасте. Для меня это нонсенс.

Чорлука перешел в «Локомотив» из «Тоттенхэма» в 2012 году.

В текущем сезоне защитник провел за москвичей 18 матчей, забил один гол и сделал одну результативную передачу.

Еще про трансферы – проблему зимнего окна мы обсуждали в недавнем выпуске подкаста. Вот же он:

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