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    «Бавария» может организовать прощальный матч для Роббена и Рибери

    «Бавария» рассматривает вариант с организацией прощального матча для ветеранов команды Арьена Роббена и Франка Рибери.

    Как сообщает AD, клуб хочет отдать должное заслугам голландца и француза в торжественной обстановке. Впрочем, маловероятно, что мероприятие удастся провести летом из-за плотного графика мюнхенцев.

    Контракты Роббена и Рибери с «Баварией» истекают по окончании текущего сезона и они покинут клуб в качестве свободных агентов.

    • Рибери выступает за «Баварию» с 2007 года, а Роббен – с 2009-го.
    • Обоим футболистам сейчас 35 лет.

    Источник: AD

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    25.02.2019 10:33
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +67330

      portero 2 марта 2019, 00:10

      необходимо, отпахали неплохо за клуб

      8
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1551

      PNZ1985 26 февраля 2019, 13:35

      по 15 минут бы на замены вполне сгодились

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2736

      BlackMurder > PNZ1985 27 февраля 2019, 07:33

      У зарплату им полную платить или за 15 минут

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 25 февраля 2019, 16:10

      Оба достойны, что бы им устроить шикарные проводы с организацией прощального матча.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 25 февраля 2019, 15:26

      Своей игрой они заслужили на организацию такого матча.

      8
      Ответить
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      Рейтинг: +1382

      Fin035 25 февраля 2019, 12:30

      Роббен и Рибери безусловно заслужили уважения и достойных проводов! Это игроки топ уровня и таким только большой респект!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +67330

      portero > Fin035 2 марта 2019, 00:12

      конечно хоть и оба со своими проблемами , но за Баварию рубились

      9
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3795

      serppion 25 февраля 2019, 11:58

      Лам, Роббен, Рибери, Швайнштайгер, Нойер, Мюллер - золотые имена для баварцев. Легенды!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +452

      тёска 25 февраля 2019, 11:33

      В зенит уйдут

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +67330

      portero > тёска 2 марта 2019, 00:12

      зачем им это

      8
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +452

      тёска > portero 2 марта 2019, 13:29

      после 32 лет в зените солидно поиграть за большие бабки

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2736

      BlackMurder 25 февраля 2019, 11:13

      Не могут, а обязаны!!!!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +26779

      slavutiq70 25 февраля 2019, 11:09

      Заслужили парни однозначно!!!!

      5
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