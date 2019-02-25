«Бавария» может организовать прощальный матч для Роббена и Рибери

необходимо, отпахали неплохо за клуб
«Бавария» рассматривает вариант с организацией прощального матча для ветеранов команды Арьена Роббена и Франка Рибери.
Как сообщает AD, клуб хочет отдать должное заслугам голландца и француза в торжественной обстановке. Впрочем, маловероятно, что мероприятие удастся провести летом из-за плотного графика мюнхенцев.
Контракты Роббена и Рибери с «Баварией» истекают по окончании текущего сезона и они покинут клуб в качестве свободных агентов.
- Рибери выступает за «Баварию» с 2007 года, а Роббен – с 2009-го.
- Обоим футболистам сейчас 35 лет.