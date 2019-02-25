Полузащитник «Ростова» Зуев выбыл из строя из-за травмы

У него зашитая рана на ноге. Через неделю уже будет лупить.
Полузащитник «Ростова» Александр Зуев получил повреждение в ответном четвертьфинальном матче Кубка России с «Краснодаром» (1:0).
22-летний футболист захромал за несколько минут до перерыва и попросил замену.
Степень серьезности травмы и сроки восстановления хавбека станут известны после прохождения медицинского обследования.
- В текущем сезоне Зуев сыграл в составе «Ростова» 17 матчей во всех турнирах, забил один гол и сделал одну результативную передачу.
- Следующий матч «Ростов» проведет 3 марта – в рамках 18-го тура РПЛ дончане сыграют с «Енисеем».