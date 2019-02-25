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    Полузащитник «Ростова» Зуев выбыл из строя из-за травмы

    Полузащитник «Ростова» Александр Зуев получил повреждение в ответном четвертьфинальном матче Кубка России с «Краснодаром» (1:0).

    22-летний футболист захромал за несколько минут до перерыва и попросил замену.

    Степень серьезности травмы и сроки восстановления хавбека станут известны после прохождения медицинского обследования.

    • В текущем сезоне Зуев сыграл в составе «Ростова» 17 матчей во всех турнирах, забил один гол и сделал одну результативную передачу.
    • Следующий матч «Ростов» проведет 3 марта – в рамках 18-го тура РПЛ дончане сыграют с «Енисеем».

    Источник: Бомбардир.ру

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    25.02.2019 06:50
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +96

      Naque 26 февраля 2019, 13:59

      У него зашитая рана на ноге. Через неделю уже будет лупить.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 25 февраля 2019, 14:29

      Только бы не что то серьезное. Здоровья.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 25 февраля 2019, 10:38

      Жаль, самоотверженный пацан.

      1
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