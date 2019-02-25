Полузащитник «Ростова» Зуев выбыл из строя из-за травмы

Полузащитник «Ростова» Александр Зуев получил повреждение в ответном четвертьфинальном матче Кубка России с «Краснодаром» (1:0).

22-летний футболист захромал за несколько минут до перерыва и попросил замену.

Степень серьезности травмы и сроки восстановления хавбека станут известны после прохождения медицинского обследования.