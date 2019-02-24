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    Дивеев: «ЦСКА – великий клуб. Недавно обыграл «Реал» в Москве и в Мадриде»

    Новичок ЦСКА Игорь Дивеев рассказал о своих первых днях в армейском клубе.

    В пятницу 19-летний футболист перешел в ЦСКА из «Уфы» на правах аренды до конца сезона с правом выкупа.

    В текущей кампании игрок провел за башкирскую команду три матча – два в РПЛ и один в Кубке России.

    – Кого знаете из нашей команды?

    – Со многими играл в молодежном первенстве – с Федей Чаловым, например. С Ваней Обляковым были в «Уфе», с Наиром Тикнизяном в сборной. В целом со многими из тех, кто прошел через молодежку, я знаком.

    – Что знаете о нашем клубе?

    – Конечно, это великий клуб. Недавно обыграли «Реал» и в Москве, и в Мадриде. Болельщики очень преданные. Как только подписал контракт, сразу стали желать удачи в социальных сетях.

    – Как оцените свои действия на поле в игре с «Уфой»?

    – Оценивать должен не я, а тренер. Думаю, мог и лучше сыграть.

    – Вы ни одной тренировку не провели с командой, и сразу же вышли играть. Насколько это сложно?

    – Непривычно, конечно. Но с каждой минутой понимал, кто как играет. Со временем привыкну.

    – Было ли много подсказа от вашего тезки Игоря?

    – Да. Он подсказывает, где игрок, какая у него рабочая нога, куда лучше отдать мяч и так далее.

    – Как в целом вас парни приняли?

    – Очень хорошо! Честно говоря, не ожидал. Думал, по-другому будет, но все отлично!

    Источник: Официальный сайт ПФК ЦСКА

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    24.02.2019 17:42
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +25

      Данила Багров 25 февраля 2019, 17:53

      Удачи в нашем клубе!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 25 февраля 2019, 12:50

      Удачи,новичок

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 24 февраля 2019, 18:36

      Игорь, удачи тебе в ЦСКА!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3787

      Алехсбургер. 24 февраля 2019, 18:11

      там у вас..Салават Юлаев,сподвижник Пугачёва...
      тоже.знаем.(

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