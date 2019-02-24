Дивеев: «ЦСКА – великий клуб. Недавно обыграл «Реал» в Москве и в Мадриде»

Новичок ЦСКА Игорь Дивеев рассказал о своих первых днях в армейском клубе.

В пятницу 19-летний футболист перешел в ЦСКА из «Уфы» на правах аренды до конца сезона с правом выкупа.

В текущей кампании игрок провел за башкирскую команду три матча – два в РПЛ и один в Кубке России.

– Кого знаете из нашей команды?

– Со многими играл в молодежном первенстве – с Федей Чаловым, например. С Ваней Обляковым были в «Уфе», с Наиром Тикнизяном в сборной. В целом со многими из тех, кто прошел через молодежку, я знаком.

– Что знаете о нашем клубе?

– Конечно, это великий клуб. Недавно обыграли «Реал» и в Москве, и в Мадриде. Болельщики очень преданные. Как только подписал контракт, сразу стали желать удачи в социальных сетях.

– Как оцените свои действия на поле в игре с «Уфой»?

– Оценивать должен не я, а тренер. Думаю, мог и лучше сыграть.

– Вы ни одной тренировку не провели с командой, и сразу же вышли играть. Насколько это сложно?

– Непривычно, конечно. Но с каждой минутой понимал, кто как играет. Со временем привыкну.

– Было ли много подсказа от вашего тезки Игоря?

– Да. Он подсказывает, где игрок, какая у него рабочая нога, куда лучше отдать мяч и так далее.

– Как в целом вас парни приняли?

– Очень хорошо! Честно говоря, не ожидал. Думал, по-другому будет, но все отлично!