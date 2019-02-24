Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Реал» может отказаться от трансфера Азара летом

    «Реал» готов приостановить свои планы по летнему трансферу полузащитника «Челси» Эдена Азара.

    Хорошая форма нападающего Винисиуса Жуниора и предстоящий приход из «Сантоса» хавбека Родриго заставил мадридцев задуматься над необходимостью покупки бельгийца.

    Кроме того, «Реал» полагает, что лондонцы не согласятся отпустить одного их своих лидеров после того, как они получили запрет на приобретение новых игроков в течение двух ближайших трансферных окон.

    • Ранее сообщалось, что Азар уже приступил к поиску жилья в Мадриде.
    • Контракт полузащитника с «Челси» истекает в июле 2020 года.

    Источник: Express

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    24.02.2019 16:53
    Рекомендуем
    Комментарии31
    ...
    • ...
      Рейтинг: +846

      sined1951 26 февраля 2019, 14:57

      Азар не нужен Реалу. В играх этого сезона много водится в середине поля чем существенно замедляет игру Челси в атаке, часто тянет "одеяло" на себя.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 24 февраля 2019, 21:07

      А сколько разговоров было.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12346

      DeStar 24 февраля 2019, 17:55

      да он и так не очень хороший актив, не молодой , дорогой, и не забивающий, а только созидающий. В первую очередь правый фланг усилять нужно ,там дно бэйл не играет даже.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +667

      АИН-27 > DeStar 25 февраля 2019, 00:56

      Ну да, Азар-то не такой топовый, как Безнема. Хахаха.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12346

      DeStar > АИН-27 25 февраля 2019, 02:21

      азар забивает не больше бензема. Да и нахрена в основе не забивающий бензема и незабивающий азар. Чтобы с реалом сарагоса тягаться?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +667

      АИН-27 > DeStar 1 марта 2019, 02:02

      Прикольное утверждение про Азара. Он не играет в штрафной и не является центр форвардом, чтобы много забивать. На данный момент в АПЛ у него 12+10 за 26 матчей. По статистике Г+П Азар на голову выше Бензема. Про уровень игры я молчу.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12346

      DeStar > АИН-27 1 марта 2019, 13:48

      Ой да ладно ,с таким успехом я могу по факту, и буду прав, утверждать, что роналду левый вингер ( а это полузащитник) как и бэйл, как и неймар и забивают они по более азара. Позиции те же.
      Азар главная ударная сила челси, и нередко, в этом сезоне, азар вообще играет ЦН!. По стате голов 11 у бензема и 12 у азара, и я по моемму говорил про голы, ты бы еще сюда дриблинг впихнул. По голам считай равенство, только одного называют ипаным бревном, а второй млять герой.
      И я не говорил, что азар дно по игре.
      Он игрок который забивает не так много, как это требуется реалу.
      Азар игрок больше на созидание.
      Смотришь ли ты матчи челси для меня загадка.. .не игрок штрафной у него азар, ага. Его 2 фишки - это стенка с нападающим и вбегание в штрафную, а нет, всего 1 фишка. И повторю, он часто играл на позиции ЦН вообще., пока игу не взяли.
      И прекращай перебирать фразы и писать мне ерунду
      Я говорю что азар плохой напад - ты мне с хрена про бензема пишешь
      Я тебе говорю что азар забивает не больше бензема( ну на 1 гол больше в лиге забил ,сори) - а ты мне скидываешь стату по ГП еще. ЩАс что сделаешь?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +667

      АИН-27 > DeStar 2 марта 2019, 02:28

      Азар не играет ЦН, не неси пурги или дай пруфы. То, что Азар в Челси последние сезоны больше смещается в центр - это необходимость ситуации и проблемы в игре команды. В АПЛ с его-то ростом ему на ЦН делать нечего. Он с фланга уходит в центр тупо по одной причине - убежать и обыграть центр-беков легче, чем крайних защитников. А чисто по позиции он ЦН не играет. Сравнивать Азара с другими вингерами из топ-клубов не имеет смысла, т.к. по игре Челси давно не топ, а вингер зависим от передач. А Азар скорее бегает за мячом, тащит его и отдает голевые или забивает. С Бензема я сравнил только потому, что ты в первом комменте ляпнул, что Азар не забивающий. Ок, давай пусть Азар и Бензема по голам сопоставимы, а теперь сравни кол-во голевых, уровень Челси и Реала и уровень конкуренции в АПЛ и Примере. То, что Азар уже не молод - факт, но это не делает его неподходящим для Реала. Бейл который сезон ломается и изредка блистает, но почему-то про него ты не пишешь. Что касается цены Азара - будут предложения, тогда можно рассуждать стоит ли он таких денег или нет. А теперь про забивных вингеров: таких во всем мире единицы, которые регулярно и много забивают и отдают голевые. Кого Реал из готовых сильных вингеров может реально купить? Неймара? Мбаппе? Салаха? Сане? Скорее Азара, чем кого-то из них.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12346

      DeStar > АИН-27 2 марта 2019, 11:38

      бэйл днище, я надеялся что он будет играть, но нет. Я сказал что Азар не нужен реалу, потому что реалу нужны игроки другого плана. Я не говорил, что азар - не уровень реала. Из тех что помню, челси - ман сити в декабре. Азар играл в центре ,слева был вили, справа педро. Сарри , наверное, удивить сити хотел. И если б ты смотрел матчи челси, то заметил бы что азара иногда центр ставят, а иногда под конце матча меняют схему где азар также в центре.
      В коменте я не ляпнул, а сказал по факту. так что не надо тут.
      При этом, азар не молод, а бензема еще старше) я думаю по голевым в целом у бензема не меньше будет ,а не за этот сезон, да и неважно.
      Кого может купить? не знаю, сейчас мало кто хочет отпускать своих игроков. А вингеров хороших валом, они щас в каждом топ клубе есть. осталось - забрать)
      Да, неймар ,лучше всего мбаппе, салах, манэ, сане не лучший, но есть еще стерлинг, коман(хотя не очень), инсинье и так далее. Хороших много. Азара купить, чтобы через года 2 продать .. и платить за это кучу денег. Смысла не много. Вокруг 30 летних новичков команду не строят. Какой смысл покупки такого за 100 лямов. Если можно за 200 купить игрока лет на 10 чем на 2

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +667

      АИН-27 > DeStar 2 марта 2019, 12:00

      Так ты же мне сам рассказывал, что Бэйл топ и много играет. Азар не играл ЦН в штрафной. Я достаточно смотрел матчей. И выше я тебе расписал. Азар играл по центру как инсайдер или ложная 9, но никак не форвард штрафной. Весь смысл игры в центральной зоне для Азара - это передачи в разрез на край на вингеров, либо уход от медленных ЦЗ на дриблинге и рывке. Игра ЦН - это толкаться в штрафной, ждать навесов, прострелов и отскоков от дальних ударов. Играл бы Азар ЦН - он бы не был лучшим ассистом команды и одним из лучших в АПЛ. Находясь в центральной зоне, Азар не играл центр-форварда, в штрафной оказывался не чаще вингеров. Для ЦН Азар слишком много работает с мячом, двигается и отыгрывается с партнерами. Если комментатор матча тебе сказал, что Азар центр-форвард - не надо слушать. А про вингеров - опять ты фантазируешь. Напиши 5-6 вингеров, которые много забивают - ведь Реалу нужен забивной игрок, как ты сказал. Вот и напиши мне фамилии, может я чего не знаю?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12346

      DeStar > АИН-27 2 марта 2019, 13:49

      Какие таблетки ты употребляешь мой друг? после первого твоего предложения общаться не хочется дальше. Что я говорил про бэйла и где? прочти мой первый коммент вообще еще раз, я написал " дно бэйл не играет" а ты прочитал "топ бэйл и много играет"? как дальше общаться после такого? ты прав про то .что азар играет больше ложную 9, азара ставят в центр, потому что он главная ударная сила челси , как я и писал. в остальном про азара ты прав, про игру и так далее. И про стиль его игры. и то что много работает с мячом ( а я считаю передерживает в 80% случаев). Про вингеров , видимо, ты совсем не шаришь конечно. 5-6 вингеров? ок. Мбаппе, неймар, салах, манэ, стерлинг, 6-ого добавлять? или ты мне начнешь доказывать какую нибудь чушь что ,салах не вингер или манэ? чем тебе кореец из ТТХ не угодил? хороший вингер. Есть еще хорошие вингеры типа иньсинье , но он уже забивает поменьше, а Ди Мария тот же? . Это я еще в германию не полез, ко всяким ройсам. И с твоим " В АПЛ с его-то ростом ему на ЦН делать нечего." Скажи это Агуэро .
      Все не вижу смысла дальше общаться.
      Разговор начался с того ,что от Азара реалу толку мало , такой игрок там не необходим, да, полезен, но не горит.
      А если еще представить, что платить за него нужно 100+ лямов за игрока на пару лет ,так пусть идет в сити, псж или еще куда, только... никуда не зовут почему-то
      Спасибо за общение , извини ,если что.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +667

      АИН-27 > DeStar 2 марта 2019, 19:34

      1. Про Бэйла с тобой спорили перед сезоном 2018/19. Ладно, с ним проехали.
      2. Про забивных вингеров я написал список выше. Хын-Мин Сон - мало забивает. Ди Мария - старше Азара и забивает меньше его. Сане хорош, но забивает не так уж и много и классный сезон на топ-уровне у него пока только один (прошлый) при возрасте почти в 27 лет. Неймар, Мбаппе, Салах - я их и написал. Все, больше тебе добавить некого. Кто еще? Гризманн - почти 28, стоит не дешевле Азара, едва ли уйдет. Бен-Йеддер - уже возраст, забивает не так много, до топ-уровня уже не дойдет. Ройс - скоро 30 лет, последние сезоны много лечится. Кого еще ты возьмешь на левый фланг в Реал? Фекира? Бамба? Пепе? Уже готовых забивных вингеров нет.
      3. Про Мбаппе. Он еще молод, а уже топ. Шейхи будут гнуть цену больше, чем отдали за Неймара в свое время. Между Неймаром и Азаром ровно 1 год разницы, 27 лет против 28. Но Неймар в разы дороже.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +667

      АИН-27 > DeStar 2 марта 2019, 19:45

      Касаемо Стерлинга : у него, как и у Сане, один хороший сезон 2017/18 - 0.5 гола за матч, все другие сезоны он забивал по 10-11 мячей за 40-45 матчей.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12346

      DeStar > АИН-27 3 марта 2019, 02:18

      Ну ты спросил про вингеров , которые хороши, забивают. Я возраст не учитывая .И тот же условный ди мария( а мало забивает потому что не проходит в основу, хотя и без этого есть и голы и ГП). Как и ройс. В любом случае ни за ройса ни за димку не нужно будет выкладывать 100+ лямов. Гризман вообще вряд ли вингер.. А Манэ чем тебе не нравится? упустил? кривоват, но мне он в этом сезоне больше салаха нравится. Все-равно не считаю, что Азара за 100 лямов , должен быть приоритетным трансфером реала. Я сказал , что азар реалу не необходим, а не то, что он хреновый игрок, азар хорош, но проблему реала он не исправит. Вот, 2 матча за несколько дней с барсой, и ни одного не забили, а моменты то имели! моментов хватает, нужно их реализовать, а азар больше все же на создание моментов.. Забивать то кому? Выкладывать 100+ лямов за пару лет игрока, в котором реал не так уж и нуждается это жесть

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +667

      АИН-27 > DeStar 3 марта 2019, 03:45

      Да я понимаю, что ты не хейтишь Азара как игрока, и что понимаешь его плюсы. Просто штука в том, что если Реалу нужен готовый сильный вингер с опытом и желанием, популярный для бренда клуба и не зажравшийся от побед и трофеев, то реальных вариантов очень мало. Как я вижу, это только Азар и Салах. И тут приоритетнее все же Азар, ибо Салах как по мне ни разу не потенциальный лидер, стоить он будет далеко за 100, а младше Азара всего на 2 года. Конечно, 2 года в футболе - это прилично. Но фишка Салаха - скорость и резкость. Азар же эффективнее и в обводке, и в передачах. Про С. Мане я не забыл, но думаю он не уровень Реала, и уж точно не лидер: 27 лет, прошлый сезон - первый успешный на высоком уровне, а так забивает он мало. Неймар? Да, хороший вариант, но опять же он всего лишь на 1 год младше Азара, стоить будет дофига, как лидер сомнительный, как по мне. Мбаппе? Ну, его-то ПСЖ точно не отдаст. Ди Мария хорош, но уже 30. Ройс - аналогично. Ты ж писал, что Азар не молод. Так и эти два - еще старше. А что касается цены, то Ди Мария не особо на ходу, на самом деле лучшие его игры на клубном уровне остались в Реале прошлых лет. А Ройс - это второй хрусталь, да еще и 30 лет. Как я вижу, Реалу нужен не столько вингер или форвард, сколько лидер. Уход КриРо дает о себе знать. И готового забивного вингера больше тех, что мы уже перечислили просто нет. Конечно, есть еще более слабые дивизионы и Юж. Америка. Классных игроков везде хватает. Но это перспектива, которая может и не случиться. А готового найти очень сложно.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12346

      DeStar > АИН-27 3 марта 2019, 12:14

      Неймар фу.. не нужен реалу. Его бы Перес хотел как рекламное лицо да и все
      Салах, если честно, в этом сезоне никакой. Да , забивает, но сама игра оставляет желать лучшего.
      Не говоря уже о старых других игроках. Покупать действительно некого. Разве ,что только мбаппе. И покупка возможна только в одном случае - это если мбаппе захочет сам,тогда уже псж ничего сделать не сможет и продаст. Хоть ты ибру покупай)

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +667

      АИН-27 > DeStar 3 марта 2019, 14:28

      Лайк за коммент =) Вот мы с тобой и договорились, вот и ты подтвердил мои слова выше. Да, сейчас Салах играет как до этого в Базеле и Роме - уходит на скорости, когда есть пространство на контратаках, слаб в позиционке. Этим летом ему будет 27, а значит физуха постепенно пойдет на спад, лично мое мнение - пока что он сильно зависит от нее и что с ним будет через пару сезонов еще не ясно. А при цене в 100+ - это переплата. По Р. Стерлингу - опять же, игрок пока с одним забивным сезоном, больше созидающий, ценник тоже будет под 100. Д. Коста - уже не тот, да и забивал всегда мало. Допустим, Дембеле и Коутиньо - оба до Барсы мало забивали, сейчас еще меньше. Кто еще?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12346

      DeStar > АИН-27 3 марта 2019, 14:49

      ну а че, мы с тобой нормально пообщались. Учитывая , мои порой немного резкие и глупые слова, типа наездов, ты все-равно остался на своем нормальном уровне) это редкость, и поэтому вдвойне приятно. Д. Коста надеюсь ты про дугласа) потому что диего отвратительный по всем параметрам) .
      Ну дембеле , кстати, не так плох как был вначале. А коутиньо.. мне кажется его переход в барсу - главная ошибка, хотя времени еще много, чтобы что-то показать, но быть очень крутым игроком апл и сидеть на банке и ничего не показывать на поле... ДА и за такие деньги это жесть. Ну подтвердил да, по вингерам ты прав, одни старые. другие не фонтан. Но спор то был по азару, и я ни слова не говорил, что он дно, просто не считаю что реалу он нужен. И впервую очередь, только из-за того (я может выше писал или нет) но приход азара посадит на банку винисиуаса , и асенсио, двух молодых хороших ребят. А справа( даже если бэйла не продадут) будет только дно бэйл и лукас васкес. который не забивает, а только помогает атаке.. А мне бы хотелось, чтобы вини развивался, он очень хорош и я искренне верю ,что через года вини будет на очень высоком уровне, да и асенсио.. приходит азар и все, эти на банке, а справа дно бэйл.. стоит ли это 100+ лямов? не уверен до сих пор. Или ты думаешь стоит? именно такой расклад?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +667

      АИН-27 > DeStar 3 марта 2019, 15:31

      Я понял твои аргументы по Азару, и я понял что ты шаришь и не считаешь его дном. Да, я про Дугласа, который сейчас в Юве. По молодым игрокам Реала ты все верно пишешь, я бы еще хотел больше видеть Иско - это игрок не только для Примеры, но и ЛЧ. Винисиус очень перспективен, но весь сезон по 40-50 матчей ему еще рано. Так что, нужен кто-то в основе на сложные матчи, а Винисиус как игрок для внутренней лиги против слабых команд или как замена, с постепенным доведением до основы. Васкесу летом уже 28, прошлые 2 сезона он отыгрывал по 50+ матчей и почти не забивал. Он хороший игрок, но все еще не звезда. Асенсио есть куда расти и возраст позволяет, но прошлый сезон 50+ матчей и 11 голов. Лично мое мнение - на данный это игрок замены или против условных Эльче в Примере. Конечно, Азар не пилюля от всех проблем сегодняшнего Реала. Бэйл так и не стал лидером, даже после ухода КриРо, судя по его игре и поступкам (типо не праздновать забитые голы), он явно не тянет на лидера. Мое мнение, что сейчас Реалу нужен минимум 1 форвард штрафной и 1 яркий атакующий игрок полузащиты - ЦАП или вингер. По форварду есть варианты, а вот по ЦАПу/вингеру - я кроме Азара не вижу никого. В принципе, если Реал найдет сильного ЦН с лидерскими качествами, то необходимость в Азаре уже отпадет. Но пока он приоритетнее. У него хватает опыта, навыков, есть голод до трофеев, он яркий лидер, индивидуально силен, но умеет работать на атаку и явно ему надоел Челси. Думаю, его можно уместить на поле с тем же Винисиусом - Азар как центр. атакующий полузащитник тоже хорош. Может быть, 100млн за него многовато. Но это готовый стабильный игрок. Конечно, в условных Бразилиях, Аргентинах или Голландиях можно найти яркого перспективного игрока раз в 5 дешевле и моложе, но не факт что заиграет на уровне Реала.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12346

      DeStar > АИН-27 3 марта 2019, 16:19

      Кстати, дуглас мне кажется хорошим игроком, но также паскудный. Иско да, но я пока не могу понять в чем проблема. вот когда его выпускают в основе, что бывает мега редко, он не показывает ничего. И тут вопрос. Либо он действительно сдал и не в форме, либо он просто так "платит" солари за то ,что тот его не выпускает. Но скажу так. Если у любой команды , есть игрок, востребованный и дорогой , но клубу он пользы не приносит, то нужно продавать. У реала проблемы с составом, и как я уже писал... Представь просто у реала есть иско ,который не играет, есть в АРЕНДЕ игрок за 80 млн хамес, есть в аренде ковачич, за лямов 40, и по моему тео эрнандес( тот что на смену марсело брался) .. т.е в сумме сколько стоят эти игроки, которые не приносят клубу пользу? лямов ... 200? иско 70, хамес 60, кова 40, тео 30 например. ппц 200 лямов? да это ж любой игрок мира, и тратить не нужно из своих. Я вот этого не понимаю.
      Вини да. молод, но чем больше будет играть, тем быстрее будет развиваться. 40-50 матчей конечно нет, но ведь есть асенсио слева, и чуть что туда можно ставить бэйла( это ж его родная позиция, слева) т.е можно комбинировать не плохо.
      Васкес не звезда, но блин он очень хорош, жаль, что не забивает хотя бы 10 голов..ТАкой трудяга . просто жесть , я увидился, что вчера с барсой он не играл, ведь в ответке кубка Лукас был .. лучшим на всем поле как по мне.
      Бэйл после ухода роналду стал еще хуже -если раньше можно было сказать, что он не лидер, потому что есть роналду, и спрос был меньше с него, да и играл он лучше. Сейчас дали ему роль лидера и он не потянул, это очевидно.
      Про азара тут все идеально и правильно расписал, голоден. хочет в реал ,не хочет в челси, индивидуально мощный. Но вопрос ... не знаю. на самом деле, у реала , должно быть денег жопой жуй. Думаю они могут себе позволить без продаж лямов 300 спокойно потратить, так как с 2014 года, когда взяли хамеса за 80 реал не покупал никого даже дороже 50 лямов вроде( кова, тео, одриосола, себальос меньше) а брали 3 лч , продали роналду за 100 ,и так далее. Если у реала есть банк в 300 лямов, я ЗА азара. но если у них банк каких 150 и азар будет единственной покупкой, я бы еще подумал все-равно. Я просто боюсь что 100 + лямов будут потрачены а азар не успеет заиграть даже.
      Одно дело , как барса за молодого дембеле отдала 105 или сколько там или за коута 120 , и пусть первый скажем так, зарекомендовал себя одним сезоном в бд, но он в перспективе окупит, и продать его можно будет дороже еще много лет ( был в барсе значит +20% к цене смело добавляй, даже если не заиграл =)), а азара..через пару лет уже особо не продашь кажется.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +667

      АИН-27 > DeStar 3 марта 2019, 16:53

      Васкес молодец, стабильный игрок хорошего уровня. 3 подряд ЛЧ - это очень большие деньги. Думаю, у Реала фин. запас приличный. Если еще Бэйла продать - доп. выручка. Азар пару сезонов как крайний еще отыграет. Думаю, его хорошо бы в центр переводить, с возрастом скорости меньше, а опыта и умений больше. Он на самом деле лидер. При чем атакующий лидер, которого в Реале именно сейчас нет: Бэйл не потянул, Иско поплыл, Винисиус молод, Модрич уже ветеран. Азар на горбу Челси тащит, думаю и Реалу он поможет. Что касается 100 млн на 2 сезона: может это и так, но если будут трофеи, то эти 100 млн окупятся за 1 сезон. Еще учитывай, что Азар хорошо распиарен. Если Бельгия будет пробиваться в финалы, то его статус еще вырастет. Он способен и на личные награды. И все это конвертируется в бренд самого Реала. А это продажа "азарных" футболок по всему миру + реклама и спонсоры.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12346

      DeStar > АИН-27 3 марта 2019, 18:17

      Ну да, но я хотел бы , чтобы реал на свой уровень вернулся, и азара не хватит (

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +667

      АИН-27 > DeStar 3 марта 2019, 19:46

      Одного Азара мало, обязательно нужен сильный ЦН. Это как минимум.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12346

      DeStar > АИН-27 3 марта 2019, 20:32

      да выбор их еще меньше) кейн, да икарди с женушкой туповатой. Кейн столб, он вроде и хорош, но он как улучшенный бензема, хотя может и прокатил бы. Да ладно ,уже надоело предполагать)

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +667

      АИН-27 > DeStar 3 марта 2019, 23:55

      ЦН:

      Борха Иглесиас - да, кажется не высокого уровня, но перспективы в нем хватает, традиционный игрок штрафной.

      Обамеянг - да, уже возраст, но забивать умеет. Много носиться ему не надо, а бороться он привык.

      Т. Вернер - еще молодой и возможно не стабильный. Но в перспективе он звезда.

      Лукаку - не самый простой вариант, но все будет зависеть от тренера.

      Л. Йович - перспективный, недорогой.

      А. Милик - засиделся, пока не уровень Реала для ЛЧ, но для Примеры хороший выбор. Есть перспектива.

      Иммобиле - не молод, но забивает. Есть риск, что опять не приживется. Но игрок результативный.

      Икарди - да, характер и жена. Но одно дело Интер где он который год без перспектив, а другое дело - Реал. Возраст - самый сок. Голоден до трофеев и игры на топ-уровне в Европе и сборной. Лидер.

      Кавани - да, 32. Да, довольно дорогой. Но лидер, вожак, голодный до трофеев. Однозначно с сильной личной мотивацией. Машина по созданию голов, в том числе на ровном месте. При любом тренере держит топ-уровень уже много лет.

      Сэм Ламмрес - молодой, недорогой, перспективный.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12346

      DeStar > АИН-27 4 марта 2019, 00:21

      не, ну ты тут перечислил просто их много.
      Сюда можно и фирмино добавить тогда, и левандовски и лаказета и прочих прочих.
      О борхе ничего не скажу
      Вернер.. .на перспективу больще, ему еще есть куда расти
      Лукаку . ну его , не лучше бензема.
      Ойвич - кстати хорош
      Милик - не, медленный, да и блин таких нападающих хватает
      Икарди какой-то вредный слишком
      Кавани в возрасте, но шикарен. Я все же имел ввиду скажем так, адекватные трансферы, не людей за 30, но и не 19 летних, а тех кто уже уровень доказал.
      Я хотел, что обама перешел их бд в реал. да и сам он говорил про реал.. но с арсенала тащить, да и тому уже под 30.. а недавно было 26..

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12346

      DeStar > АИН-27 4 марта 2019, 00:46

      да с нападами ситуация еще сложнее) вингеров хотя бы хватает , только никто их особо отдавать не хочет, а с ЦН вообще беда ) вот такого бы как кавани.. да еще 25 летнего хотя бы))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +667

      АИН-27 > DeStar 4 марта 2019, 00:48

      Других готовых форвардов на данный момент нету. Не, Лукаку посильнее будет Бензема. И по игре, и по статистке. Другое дело, что он не под каждую тактику. Но тут отталкиваться от тренера нужно. Кто-то его применит по уму, а кто-то сольет. Как тот же Иско при Зизу и при Солари. Ляказетт и Фирмино я бы в теории вписал, но они мало забивают, первый часто играл на краю, а второй - как ЦАП. Левандовски хорош, но пока трансфер маловероятен, Бавария не отдаст, даже если заберет Вернера. Лева единственная ударная сила у Баварии. Скорее Ауба уйдет из Лондона или Лукаку из МЮ. Это только если сам игрок очень захочет. Икарди сложный, но он тащер + возраст - как раз что ты хотел. Я бы на него поставил, тем более у него сейчас конфликт в клубе, считай ценник сбит немного. Как второй вариант Кавани. У него 1 год остается контракта, если ценник будет 50-60, то норм вариант. Если ПСЖ ЛЧ провалят в этом году, то его Реал может заинтересовать. Если ПСЖ хотя бы в финал ЛЧ выйдут и проиграют, то он следующий сезон он останется опять до финала ЛЧ, а если возьмут - то скорее всего он там и закончит через 2-3 года.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +667

      АИН-27 > DeStar 4 марта 2019, 00:52

      Как Кавани и Ибру, в одном лице. Да, мечты-мечты... Воспитывать надо, я в Реале после Рауля не помню воспитанного ими забивного напа: одни защитники, хавбеки, вингеры-бегуны. Реал привык готовых форвардов брать. Мората был, но в аренде лучше играл.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12346

      DeStar > АИН-27 4 марта 2019, 01:14

      да даже диас вон во франции не плохо забивал, а толку то, тут на банке сидит)

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +667

      АИН-27 > DeStar 4 марта 2019, 01:30

      Мариано Диас провел хороший сезон за Лион. То, что сейчас он сидит в Реале - это уже тренерский вопрос.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11