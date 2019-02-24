«Реал» может отказаться от трансфера Азара летом

«Реал» готов приостановить свои планы по летнему трансферу полузащитника «Челси» Эдена Азара.

Хорошая форма нападающего Винисиуса Жуниора и предстоящий приход из «Сантоса» хавбека Родриго заставил мадридцев задуматься над необходимостью покупки бельгийца.

Кроме того, «Реал» полагает, что лондонцы не согласятся отпустить одного их своих лидеров после того, как они получили запрет на приобретение новых игроков в течение двух ближайших трансферных окон.