Рэшфорд и Лукаку сыграют в атаке у «Манчестер Юнайтед». Мане, Фирмино и Салах выйдут впереди у «Ливерпуля»

Стали известны стартовые составы «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуля» на матч 27-го тура АПЛ.

«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Янг, Линделеф, Смоллинг, Шоу, МакТоминай, Погба, Эррера, Мата, Рэшфорд, Лукаку.

«Ливерпуль»: Алисон, Матип, ван Дейк, Робертсон, Фабиньо, Вейналдум, Милнер, Хендерсон, Мане, Фирмино, Салах.

Встреча пройдет на стадионе «Олд Траффорд» и начнется в 17:05 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

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