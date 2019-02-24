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    Рэшфорд и Лукаку сыграют в атаке у «Манчестер Юнайтед». Мане, Фирмино и Салах выйдут впереди у «Ливерпуля»

    Стали известны стартовые составы «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуля» на матч 27-го тура АПЛ.

    «Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Янг, Линделеф, Смоллинг, Шоу, МакТоминай, Погба, Эррера, Мата, Рэшфорд, Лукаку.

    «Ливерпуль»: Алисон, Матип, ван Дейк, Робертсон, Фабиньо, Вейналдум, Милнер, Хендерсон, Мане, Фирмино, Салах.

    Встреча пройдет на стадионе «Олд Траффорд» и начнется в 17:05 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

    Ставь на матч в конкурсе прогнозов и становись звездой!

    Источник: Твиттер «Ливерпуля»

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    24.02.2019 16:12
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