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    Попов: «Кононов сказал, что доволен мной, а потом мне позвонили и сообщили, что разрывают контракт»

    Полузащитник «Ростова» Ивелин Попов рассказал, как состоялся его уход из «Спартака».

    В январе московский клуб расторг контракт с болгарином, после чего он подписал соглашение с ростовчанами.

    – Перед игрой с «Анжи» сказал Олегу Георгиевичу, что хочу обсудить мое положение в клубе. «Давайте поговорим, чтобы после мы могли смотреть спокойно друг другу в глаза», – добавил я. Сказал, что у меня есть несколько вариантов продолжения карьеры. Он ответил, что все понимает и будет думать.

    Разговор получился очень продуктивным. После последнего матча первой части сезона с «Анжи», против которого я сыграл в опорной зоне, Кононов сказал, что мной доволен. В январе 2019 года прошел медосмотр. Но после совета директоров мне позвонили и сказали, что разрывают контракт. Ответил: «Все хорошо, спасибо». Претензий нет. Теперь очень рад, что подписал договор на 2,5 года с «Ростовом».

    – Получается Кононов вас обманул?

    – Не надо таких громкий заявлений, у медали всегда две стороны. Есть и моя вина в том, что не получилось закрепиться в основе. Но давайте закроем этот вопрос. Я смотрю вперед.

    • Попов выступал за «Спартак» с 2015 года.
    • В первой части текущего сезона хавбек провел за красно-белых 21 матч, забил один гол и сделал две результативные передачи.

    Источник: Sportbox

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    24.02.2019 15:39
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 25 февраля 2019, 11:41

      Это называется спартаковский стиль.

      2
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      Рейтинг: +364

      Smoking_dog 25 февраля 2019, 09:31

      Б.я Ё.а.н.й в.от Расскажите уже кто-нибудь Вагиту Аликперову и Леониду Федуну что на Спартаке можно зарабатывать а не только деньги о.мы.ать ,своя академия есть ,стадион инфроструктура,единственное нужно поменять генерального директора на Профессионального,не ленивого и квалифицированного человека,и дела пойдут в гору

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +3438

      violator20 25 февраля 2019, 01:01

      Одно понятно, что плюшевый тренер Кононов не хрена не решает. как скажет сволочь Измайлов так и будет.Очень обидно что у руля любимой команды вор и ******.

      10
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      Рейтинг: +28517

      JTherry 24 февраля 2019, 23:52

      Есть и моя вина в том, что не получилось закрепиться в основе...
      ... Ивелин прав, что никого не обвиняет, кроме себя... удачи в Ростове

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +7878

      Томик 24 февраля 2019, 22:02

      Рад за него. Спасибо за игру за Спартак, удачи в Ростове!

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 24 февраля 2019, 20:59

      Наверняка у Попова появилась обида. Так неожиданно разорвать контракт. Хорошо что не делает громких заявлений и не таит ни на кого обиду. Ростову он еще принесет пользу.

      7
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      Рейтинг: +6913

      батог > zigbert 25 февраля 2019, 15:33

      Уже принес !!!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +302

      mab1011 24 февраля 2019, 20:44

      Там тренер-это фамилия в зарплатной ведомости. Как и при Карпине решают ген.директор или президент.

      1
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      Рейтинг: +143

      spartak1313 24 февраля 2019, 20:43

      Кононов ручной тренер Измаилова... Недеюсь в конце сезона оба уйдут

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +33671

      VVM1964 > spartak1313 24 февраля 2019, 23:01

      Измаилов уйдет ? , кто же его " уйдет " - он же " памятник " (((

      2
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      Рейтинг: +3136

      m40 24 февраля 2019, 19:28

      Ну сказал предельно корректно и вроде как честно. На тренера не гонит. Может тренер и не причем, руководство выше так могло решить (хотя обязано прислушиваться к мнению тренера). Да Попов и сам уже не торт и отлично это понимает.

      4
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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 24 февраля 2019, 18:36

      Тогда Конон попал в свою атмосферу.

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