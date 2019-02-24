Попов: «Кононов сказал, что доволен мной, а потом мне позвонили и сообщили, что разрывают контракт»

Это называется спартаковский стиль.
Полузащитник «Ростова» Ивелин Попов рассказал, как состоялся его уход из «Спартака».
В январе московский клуб расторг контракт с болгарином, после чего он подписал соглашение с ростовчанами.
– Перед игрой с «Анжи» сказал Олегу Георгиевичу, что хочу обсудить мое положение в клубе. «Давайте поговорим, чтобы после мы могли смотреть спокойно друг другу в глаза», – добавил я. Сказал, что у меня есть несколько вариантов продолжения карьеры. Он ответил, что все понимает и будет думать.
Разговор получился очень продуктивным. После последнего матча первой части сезона с «Анжи», против которого я сыграл в опорной зоне, Кононов сказал, что мной доволен. В январе 2019 года прошел медосмотр. Но после совета директоров мне позвонили и сказали, что разрывают контракт. Ответил: «Все хорошо, спасибо». Претензий нет. Теперь очень рад, что подписал договор на 2,5 года с «Ростовом».
– Получается Кононов вас обманул?
– Не надо таких громкий заявлений, у медали всегда две стороны. Есть и моя вина в том, что не получилось закрепиться в основе. Но давайте закроем этот вопрос. Я смотрю вперед.
- Попов выступал за «Спартак» с 2015 года.
- В первой части текущего сезона хавбек провел за красно-белых 21 матч, забил один гол и сделал две результативные передачи.