Попов: «Кононов сказал, что доволен мной, а потом мне позвонили и сообщили, что разрывают контракт»

Полузащитник «Ростова» Ивелин Попов рассказал, как состоялся его уход из «Спартака».

В январе московский клуб расторг контракт с болгарином, после чего он подписал соглашение с ростовчанами.

– Перед игрой с «Анжи» сказал Олегу Георгиевичу, что хочу обсудить мое положение в клубе. «Давайте поговорим, чтобы после мы могли смотреть спокойно друг другу в глаза», – добавил я. Сказал, что у меня есть несколько вариантов продолжения карьеры. Он ответил, что все понимает и будет думать.

Разговор получился очень продуктивным. После последнего матча первой части сезона с «Анжи», против которого я сыграл в опорной зоне, Кононов сказал, что мной доволен. В январе 2019 года прошел медосмотр. Но после совета директоров мне позвонили и сказали, что разрывают контракт. Ответил: «Все хорошо, спасибо». Претензий нет. Теперь очень рад, что подписал договор на 2,5 года с «Ростовом».

– Получается Кононов вас обманул?

– Не надо таких громкий заявлений, у медали всегда две стороны. Есть и моя вина в том, что не получилось закрепиться в основе. Но давайте закроем этот вопрос. Я смотрю вперед.