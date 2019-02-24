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    Жиру: «Хадсон-Одои добьется таких же успехов, как и Мбаппе»

    Нападающий «Челси» Оливье Жиру сравнил полузащитника лондонцев Каллума Хадсона-Одои с нападающим «ПСЖ» Килианом Мбаппе. С последним Жиру вместе выступает за сборную Франции.

    «Каллум – одна из надежд английского футбола, ему всего 18 лет. Я видел, как он начинал чуть более года назад. Когда я пришел в «Челси», ему было всего 17 лет. Он очень талантливый игрок, немного похожий на Килиана Мбаппе. Они были примерно того же возраста, когда они начинали сверкать. И сейчас ему на самом деле нужно игровое время, чтобы прогрессировать.

    На его позиции большая конкуренция: Азар, который является нашим лучшим футболистом и который играет в каждой игре, Виллиан, Педро. Но думаю, что, тренируясь с такими игроками каждый день, он многому учится, и считаю, что он достигнет таких же высот, как и Килиан.

    Может ли Каллум быть так же хорош, как Мбаппе? Он очень талантлив, сейчас его дело продолжать работать и давать себе возможности. Чтобы вы поняли, я бы сказал, что это необработанный алмаз, который следует отполировать. Конечно, Килиан уже в своем возрасте доказал намного больше, так что эти игроки несопоставимы. Но для англичан есть веские основания надеяться на этого молодого футболиста», – сказал Жиру.

    • В этом сезоне 18-летний Хадсон-Одои провел за «Челси» 14 матчей, забил три гола и сделал три результативные передачи.
    • Ранее сообщалось, что футболиста хочет приобрести «Бавария».

    Источник: Tribalfootball

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    24.02.2019 13:13
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2606

      Freyk 25 февраля 2019, 22:01

      *******.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 24 февраля 2019, 20:16

      Игрок одаренный ,но что из него выйдет в дальнейшем пока не ясно.

      1
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 24 февраля 2019, 14:48

      очередное трепло

      0
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      ...
      Рейтинг: +1929

      Romio-xxx > Cules2013 24 февраля 2019, 18:47

      Все правильно он сказал!!!

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