Жиру: «Хадсон-Одои добьется таких же успехов, как и Мбаппе»

Нападающий «Челси» Оливье Жиру сравнил полузащитника лондонцев Каллума Хадсона-Одои с нападающим «ПСЖ» Килианом Мбаппе. С последним Жиру вместе выступает за сборную Франции.

«Каллум – одна из надежд английского футбола, ему всего 18 лет. Я видел, как он начинал чуть более года назад. Когда я пришел в «Челси», ему было всего 17 лет. Он очень талантливый игрок, немного похожий на Килиана Мбаппе. Они были примерно того же возраста, когда они начинали сверкать. И сейчас ему на самом деле нужно игровое время, чтобы прогрессировать.

На его позиции большая конкуренция: Азар, который является нашим лучшим футболистом и который играет в каждой игре, Виллиан, Педро. Но думаю, что, тренируясь с такими игроками каждый день, он многому учится, и считаю, что он достигнет таких же высот, как и Килиан.

Может ли Каллум быть так же хорош, как Мбаппе? Он очень талантлив, сейчас его дело продолжать работать и давать себе возможности. Чтобы вы поняли, я бы сказал, что это необработанный алмаз, который следует отполировать. Конечно, Килиан уже в своем возрасте доказал намного больше, так что эти игроки несопоставимы. Но для англичан есть веские основания надеяться на этого молодого футболиста», – сказал Жиру.