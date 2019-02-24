Ковач – о победе над «Гертой»: «Бавария» показала волю, характер»

Главный тренер «Баварии» Нико Ковач прокомментировал исход матча 23 тура Бундеслиги против «Герты» (1:0). Единственный гол забил Хави Мартинес.

«Победа в тяжелом матче. В последние годы против «Герты» наша команда теряла много очков. Хави Мартинес показал, что может быть опасен у чужих ворот. После матча в Ливерпуле мы показали волю, характер. Тяжелая неделя завершена», – сказал хорват.