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    Ковач – о победе над «Гертой»: «Бавария» показала волю, характер»

    Главный тренер «Баварии» Нико Ковач прокомментировал исход матча 23 тура Бундеслиги против «Герты» (1:0). Единственный гол забил Хави Мартинес.

    «Победа в тяжелом матче. В последние годы против «Герты» наша команда теряла много очков. Хави Мартинес показал, что может быть опасен у чужих ворот. После матча в Ливерпуле мы показали волю, характер. Тяжелая неделя завершена», – сказал хорват.

    • «Бавария» лишь по дополнительным показателям не идет лидером Бундеслиги.
    • Мюнхенцы продолжают бороться за победу в Лиге чемпионов.
    • Ковач пришел в команду летом.

    Источник: Официальный сайт «Баварии»

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    24.02.2019 09:58
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 24 февраля 2019, 19:22

      Слабое утешение.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +44

      Deisler 24 февраля 2019, 16:59

      Бавария показала, что под руководством Ковача она превратилась в команду уровня Айнтрахта.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +2736

      BlackMurder 24 февраля 2019, 12:02

      С такой игрой, вас уничтожат эти днари с энфилда

      1
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