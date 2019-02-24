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    В последних десяти сезонах Примеры Месси забивает не менее 25 голов

    В матче 25 тура Примеры против «Севильи» (4:2) форвард «Барселоны» Лионель Месси отметился хет-триком. Один из голов стал для аргентинца 25-м в соревновании.

    Это означает, что на протяжении десяти последних сезонов чемпионата Испании Месси забивает не менее 25 мячей. Наибольшее количество голов аргентинец оформил в сезоне-2011/12 – 49.

    • Всего в чемпионате Испании игрок забил 353 гола.
    • Месси лидирует в списке бомбардиров текущего сезона Примеры.
    • «Барселона» лидирует в таблице.

    Источник: Бомбардир.ру

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    24.02.2019 08:15
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1309

      Manilov 24 февраля 2019, 09:53

      Эх, лошара ты Лёнька! Шел бы в РПЛ. И напрягаться не надо, и бабла вагон. Губишь ты свое здоровье, не жалеешь себя.

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