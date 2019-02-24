В последних десяти сезонах Примеры Месси забивает не менее 25 голов

Эх, лошара ты Лёнька! Шел бы в РПЛ. И напрягаться не надо, и бабла вагон. Губишь ты свое здоровье, не жалеешь себя.
В матче 25 тура Примеры против «Севильи» (4:2) форвард «Барселоны» Лионель Месси отметился хет-триком. Один из голов стал для аргентинца 25-м в соревновании.
Это означает, что на протяжении десяти последних сезонов чемпионата Испании Месси забивает не менее 25 мячей. Наибольшее количество голов аргентинец оформил в сезоне-2011/12 – 49.
- Всего в чемпионате Испании игрок забил 353 гола.
- Месси лидирует в списке бомбардиров текущего сезона Примеры.
- «Барселона» лидирует в таблице.