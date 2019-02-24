В последних десяти сезонах Примеры Месси забивает не менее 25 голов

В матче 25 тура Примеры против «Севильи» (4:2) форвард «Барселоны» Лионель Месси отметился хет-триком. Один из голов стал для аргентинца 25-м в соревновании.

Это означает, что на протяжении десяти последних сезонов чемпионата Испании Месси забивает не менее 25 мячей. Наибольшее количество голов аргентинец оформил в сезоне-2011/12 – 49.