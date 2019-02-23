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    Во время матча «Борнмут» – «Вулверхэмптон» включили систему полива газона

    «Борнмут» и «Вулверхэмптон» сыграли вничью 1:1 в матче 27 тура чемпионата Англии.

    В добавленное время на «Виталити Стэдиум» на несколько секунд включилась система полива поля.

    «Кто-нибудь скажите агроному, что они еще не закончили», – прокомментировал фотографию с места события журналист Гари Линекер.

    Голы на счету нападающих Джошуа Кинга и Рауля Хименеса. Игрок хозяев Кинг не реализовал второй удар с точки. «Вулверхэмптон» занимает восьмое место в турнирной таблице Премьер-лиги, «Борнмут» – десятое.

    Источник: Твиттер журналиста BBC и BT Sport Гари Линекера

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    23.02.2019 21:50
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