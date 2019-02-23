Во время матча «Борнмут» – «Вулверхэмптон» включили систему полива газона

«Борнмут» и «Вулверхэмптон» сыграли вничью 1:1 в матче 27 тура чемпионата Англии.
В добавленное время на «Виталити Стэдиум» на несколько секунд включилась система полива поля.
«Кто-нибудь скажите агроному, что они еще не закончили», – прокомментировал фотографию с места события журналист Гари Линекер.
Голы на счету нападающих Джошуа Кинга и Рауля Хименеса. Игрок хозяев Кинг не реализовал второй удар с точки. «Вулверхэмптон» занимает восьмое место в турнирной таблице Премьер-лиги, «Борнмут» – десятое.
twit text
— Gary Lineker (@GaryLineker) 23 февраля 2019 г.