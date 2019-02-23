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    Клопп – об игре «Ливерпуля»: «Я слышал, Фергюсону нравится, что мы тут делаем»

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением о бывшем главном тренере «Манчестер Юнайтед» Алексе Фергюсоне.

    «Я всегда восхищался им. На расстоянии это просто делать. Не знаю, что было бы, если бы я тренировал «Ливерпуль» 20 лет. При этом вы всегда боретесь.

    Я уверен, что когда он был во главе клуба, то он не хотел, чтобы «Ливерпуль» добивался успеха. Может, он не хочет этого и сейчас, но уже, вероятно, не так сильно. Я слышал, как пару раз он говорил, что ему нравится, что мы тут делаем», – сказал Клопп.

    • Завтра «МЮ» сыграет с «Ливерпулем» в матче 27-го тура АПЛ.
    • Матч начнется в 17:05 по московскому времени.

    Источник: Sky Sports

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    23.02.2019 14:17
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