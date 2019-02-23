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    Клопп – о штрафах: «Комментарии обходятся мне слишком дорого»

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп получил штраф от FA за негативный отзыв о судействе. Немец не стал комментировать это решение футбольных властей.

    «Не буду это комментировать. Очевидно, что комментарии обходятся мне слишком дорого», – цитирует немца Liverpool Echo.

    • «Ливерпуль» в АПЛ идет вторым.
    • Впереди у команды матч с «Манчестер Юнайтед» (завтра, 24 февраля).
    • Ливерпульцы продолжают борьбу за победу в Лиге чемпионов.

    Источник: Liverpool Echo

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    23.02.2019 11:49
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1592

      koli4ka 23 февраля 2019, 14:28

      Юрген Норбетович,вы так там ничего не заработаете,всё в бюджет,батенька направляете...

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