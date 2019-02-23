Клопп – о штрафах: «Комментарии обходятся мне слишком дорого»

Юрген Норбетович,вы так там ничего не заработаете,всё в бюджет,батенька направляете...
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп получил штраф от FA за негативный отзыв о судействе. Немец не стал комментировать это решение футбольных властей.
«Не буду это комментировать. Очевидно, что комментарии обходятся мне слишком дорого», – цитирует немца Liverpool Echo.
- «Ливерпуль» в АПЛ идет вторым.
- Впереди у команды матч с «Манчестер Юнайтед» (завтра, 24 февраля).
- Ливерпульцы продолжают борьбу за победу в Лиге чемпионов.