Клопп – о штрафах: «Комментарии обходятся мне слишком дорого»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп получил штраф от FA за негативный отзыв о судействе. Немец не стал комментировать это решение футбольных властей.

«Не буду это комментировать. Очевидно, что комментарии обходятся мне слишком дорого», – цитирует немца Liverpool Echo.