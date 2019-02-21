Клоппа оштрафовали на 45 тысяч за слова о судействе в матче с «Вест Хэмом»

Футбольная ассоциация Англии (FA) оштрафовала главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа на 45 тысяч фунтов стерлингов за комментарии в адрес судьи после матча 25-го тура АПЛ против «Вест Хэма» (1:1).

Главным арбитром встречи был Кевин Френд.

Слова Клоппа:

«У нас были хорошие моменты, и мы забили гол, как я теперь узнал, из офсайда. Это немного объясняет то, что было во втором тайме.

Думаю, в перерыве судья тоже об этом узнал. Он определенно узнал об этом в перерыве, и после этого вы видели много странных ситуаций. Это не были ключевые моменты – просто они сбивали ритм. Это не помогало нам».

В заявлении FA говорится:

«Его комментарии [Клоппа] в послематчевом интервью нарушили правила FA, так как они поставили под сомнение честность судьи матча и/или подразумевали предвзятость».