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    Клоппа оштрафовали на 45 тысяч за слова о судействе в матче с «Вест Хэмом»

    Футбольная ассоциация Англии (FA) оштрафовала главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа на 45 тысяч фунтов стерлингов за комментарии в адрес судьи после матча 25-го тура АПЛ против «Вест Хэма» (1:1).

    Главным арбитром встречи был Кевин Френд.

    Слова Клоппа:

    «У нас были хорошие моменты, и мы забили гол, как я теперь узнал, из офсайда. Это немного объясняет то, что было во втором тайме.

    Думаю, в перерыве судья тоже об этом узнал. Он определенно узнал об этом в перерыве, и после этого вы видели много странных ситуаций. Это не были ключевые моменты – просто они сбивали ритм. Это не помогало нам».

    В заявлении FA говорится:

    «Его комментарии [Клоппа] в послематчевом интервью нарушили правила FA, так как они поставили под сомнение честность судьи матча и/или подразумевали предвзятость».

    Источник: Sky Sports

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    21.02.2019 20:26
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