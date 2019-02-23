Сульшер пригласил Фергюсона на установку перед матчем с «Ливерпулем»

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» сэр Алекс Фергюсон может выступить перед командой перед матчем 27 тура АПЛ против «Ливерпуля». Такое предложение поступило от нынешнего менеджера клуба Уле-Гуннара Сульшера.

«Будем рады, если Фергюсон выступит с речью. Если он сам хочет, конечно. Фергюсону очень важно, чтобы мы победили», – считает норвежец, чьи слова приводит The Sun.