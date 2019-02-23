Сульшер пригласил Фергюсона на установку перед матчем с «Ливерпулем»

Трудная будет игра. Пожелаю МЮ удачи.
Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» сэр Алекс Фергюсон может выступить перед командой перед матчем 27 тура АПЛ против «Ливерпуля». Такое предложение поступило от нынешнего менеджера клуба Уле-Гуннара Сульшера.
«Будем рады, если Фергюсон выступит с речью. Если он сам хочет, конечно. Фергюсону очень важно, чтобы мы победили», – считает норвежец, чьи слова приводит The Sun.
- Фергюсон тренировал «Юнайтед» с 1986 по 2013 год.
- 13 раз он становился с командой чемпионом Англии.
- Два раза под руководством Фергюсона клуб брал Лигу чемпионов.