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    Сульшер пригласил Фергюсона на установку перед матчем с «Ливерпулем»

    Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» сэр Алекс Фергюсон может выступить перед командой перед матчем 27 тура АПЛ против «Ливерпуля». Такое предложение поступило от нынешнего менеджера клуба Уле-Гуннара Сульшера.

    «Будем рады, если Фергюсон выступит с речью. Если он сам хочет, конечно. Фергюсону очень важно, чтобы мы победили», – считает норвежец, чьи слова приводит The Sun.

    • Фергюсон тренировал «Юнайтед» с 1986 по 2013 год.
    • 13 раз он становился с командой чемпионом Англии.
    • Два раза под руководством Фергюсона клуб брал Лигу чемпионов.

    Источник: The Sun

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    23.02.2019 11:30
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +288

      Cнег 24 февраля 2019, 14:41

      Трудная будет игра. Пожелаю МЮ удачи.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 23 февраля 2019, 16:27

      Игра важная для обоих команд и будет напряженной.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +67330

      portero 23 февраля 2019, 13:46

      Пригласил устроить накачка перед игрой, поглядим на результат. Надеюсь это поможет

      5
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