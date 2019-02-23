Суркис: «Без «Шахтера» нет «Динамо», без «Динамо» нет «Шахтера»

Президент украинского «Динамо» Игорь Суркис считает, что существование его клуба невозможно без «Шахтера». Команды сейчас занимают первые два места УПЛ.

«Ринат Ахметов (владелец «Шахтера» – прим. «Бомбардир») попал в непростые условия. Он бы мог этот проект закрыть, и ему никто слова не сказал бы. Все отстроено в Донбассе (зона военного конфликта – прим. «Бомбардир»). Он сумел это сохранить и команда находится на ведущих ролях. Это дорогого стоит.

Я скажу так: без «Динамо» нет «Шахтера», без «Шахтера» нет «Динамо», – считает киевский функционер.