Суркис: «Мы в очень хороших отношениях с владельцем «Шахтера» Ахметовым. Мы родственные души»

В футболе родственных душ как и соперников много, лишь бы не было врагов...
Президент украинского «Динамо» Игорь Суркис рассказал об отношениях с владельцем «Шахтера» Ринатом Ахметовым. Руководитель клуба с Донбасса был на дне рождения киевлянина.
«Прежде всего мы соперники и в очень хороших отношениях. Ринат Леонидович был у меня на дне рождения. На нем он сказал, что мы родственные души. Этому сложно возразить», – сказал Суркис.
- «Шахтер» и «Динамо» сейчас занимают в УПЛ первые два места.
- Больше титулов чемпиона страны имеет киевский клуб.
- «Шахтер» в 2009 году выиграл Кубок УЕФА, в полуфинале пройдя «Динамо».