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    Суркис: «Мы в очень хороших отношениях с владельцем «Шахтера» Ахметовым. Мы родственные души»

    Президент украинского «Динамо» Игорь Суркис рассказал об отношениях с владельцем «Шахтера» Ринатом Ахметовым. Руководитель клуба с Донбасса был на дне рождения киевлянина.

    «Прежде всего мы соперники и в очень хороших отношениях. Ринат Леонидович был у меня на дне рождения. На нем он сказал, что мы родственные души. Этому сложно возразить», – сказал Суркис.

    • «Шахтер» и «Динамо» сейчас занимают в УПЛ первые два места.
    • Больше титулов чемпиона страны имеет киевский клуб.
    • «Шахтер» в 2009 году выиграл Кубок УЕФА, в полуфинале пройдя «Динамо».

    Источник: YouTube-канал «Вацко Live»

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    23.02.2019 08:58
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 23 февраля 2019, 10:10

      В футболе родственных душ как и соперников много, лишь бы не было врагов...

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