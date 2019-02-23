Суркис: «Мы в очень хороших отношениях с владельцем «Шахтера» Ахметовым. Мы родственные души»

Президент украинского «Динамо» Игорь Суркис рассказал об отношениях с владельцем «Шахтера» Ринатом Ахметовым. Руководитель клуба с Донбасса был на дне рождения киевлянина.

«Прежде всего мы соперники и в очень хороших отношениях. Ринат Леонидович был у меня на дне рождения. На нем он сказал, что мы родственные души. Этому сложно возразить», – сказал Суркис.