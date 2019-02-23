Боатенг не вошел в заявку «Барселоны» на матч с «Севильей»

Ничего страшного. У Барселоны есть кому играть.
«Барселона» объявила заявку на матч 25-го тура Примеры против «Севильи». В заявку не вошел полузащитник Кевин-Принс Боатенг.
Вратари: Марк-Андре тер Стеген, Иньяки Пенья.
Защитники: Нельсон Семеду, Жерар Пике, Самюэль Умтити, Жорди Альба, Джейсон Мурильо, Клеман Лангле, Серхи Роберто.
Полузащитники: Иван Ракитич, Серджи Бускетс, Филиппе Коутиньо, Карлес Аленья, Артуро Видаль.
Нападающие: Луис Суарес, Лионель Месси, Усман Дембеле, Малком.
- Матч пройдет в субботу, 23 февраля.
- Игра начнется 18:15 по московскому времени.