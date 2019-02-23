Боатенг не вошел в заявку «Барселоны» на матч с «Севильей»

«Барселона» объявила заявку на матч 25-го тура Примеры против «Севильи». В заявку не вошел полузащитник Кевин-Принс Боатенг.

Вратари: Марк-Андре тер Стеген, Иньяки Пенья.

Защитники: Нельсон Семеду, Жерар Пике, Самюэль Умтити, Жорди Альба, Джейсон Мурильо, Клеман Лангле, Серхи Роберто.

Полузащитники: Иван Ракитич, Серджи Бускетс, Филиппе Коутиньо, Карлес Аленья, Артуро Видаль.

Нападающие: Луис Суарес, Лионель Месси, Усман Дембеле, Малком.