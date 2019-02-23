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    Боатенг не вошел в заявку «Барселоны» на матч с «Севильей»

    «Барселона» объявила заявку на матч 25-го тура Примеры против «Севильи». В заявку не вошел полузащитник Кевин-Принс Боатенг.

    Вратари: Марк-Андре тер Стеген, Иньяки Пенья.

    Защитники: Нельсон Семеду, Жерар Пике, Самюэль Умтити, Жорди Альба, Джейсон Мурильо, Клеман Лангле, Серхи Роберто.

    Полузащитники: Иван Ракитич, Серджи Бускетс, Филиппе Коутиньо, Карлес Аленья, Артуро Видаль.

    Нападающие: Луис Суарес, Лионель Месси, Усман Дембеле, Малком.

    • Матч пройдет в субботу, 23 февраля.
    • Игра начнется 18:15 по московскому времени.

    Источник: «Бомбардир»

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    23.02.2019 01:12
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 23 февраля 2019, 12:21

      Ничего страшного. У Барселоны есть кому играть.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 23 февраля 2019, 09:52

      А должен был ?... Он всего один матч сыграл за Барсу в Кубке Испании, как раз против Севильи, где Барса проиграла 0:2. Ему в Барсе ничего не светит, тем более с приходом де Йонга и по новой начинаются переговоры Рабьо с Барсой. Для этого игрок специально нанял профессионального агента, отстранив свою мать от переговоров. Сам игрок непременно хочет играть в Барсе и согласен на их условия.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +2736

      BlackMurder 23 февраля 2019, 09:51

      Изначально не понятно зачем брали его, видите ли Месси сказал, что он не вписывается в игру

      1
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