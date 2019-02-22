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    Калинин – о зарплате 12 тысяч: «Цифру назвать не могу, но я получал в «Рубине» гораздо больше»

    Защитник «Рубина» Игорь Калинин прокомментировал информацию о том, что на протяжении четырех месяцев получал зарплату 12 тысяч рублей. В январе об этом сообщило издание «Бизнес Online».

    – Сколько ты зарабатывал?

    Цифру называть не могу, но гораздо больше, чем 12 тысяч рублей.

    – В начале года, благодаря «Бизнес Online» и Sports.ru, тебя узнали как самого низкооплачиваемого игрока РПЛ. Твоя реакция.

    – Посмеялся, мне очень многие написали после этого, сбрасывали ссылки. По контракту не могу сказать точную сумму, но это бред про 12 тысяч.

    – Друзья не начали скидывать тебе деньги на карточку?

    – Хаха, нет, но прикалывались постоянно. Предлагали сводить покормить. Или как-то сидели в ресторане компанией, принесли счет тысяч на 15. Говорят: «Калина, тебе надо полтора месяца работать ради этого». Это недолго продолжалось, недельку посмеялись и успокоились.

    – Такое сложно выдумать. Откуда информация, как думаешь?

    – Возможно, потому, что у меня действительно была не очень большая зарплата в «Рубине», если сравнивать с «Краснодаром». Возможно, поэтому и решили раскрутить эту тему, перепутав минимальную зарплату в «Рубине» с минимальной зарплатой в России. Думаю, как-то так было.

    – Это не история, когда оклад – 12 тысяч, премиальные выплаты – миллион, итого – 1 012 000?

    – Нет, нет, в «Рубине» с этим все чисто. Все оформлено официально.

    • Казаниский клуб подписал Калинина в сентябре 2018 в статусе свободного агента.
    • В шести матчах текущего сезона у него один гол и две результативные передачи.
    • Прежде играл за «Краснодар», «Волгарь» и украинскую «Звезду».

    Источник: «Матч ТВ»

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    22.02.2019 21:15
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 23 февраля 2019, 11:17

      На 12 тысяч наши футболисты не проживут.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +187

      armen10 22 февраля 2019, 21:22

      Казанинский?
      Вы че, совсем уже отупели?
      Нормальных редакторов возьмите на работу.
      Позорники

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