Калинин – о зарплате 12 тысяч: «Цифру назвать не могу, но я получал в «Рубине» гораздо больше»

Защитник «Рубина» Игорь Калинин прокомментировал информацию о том, что на протяжении четырех месяцев получал зарплату 12 тысяч рублей. В январе об этом сообщило издание «Бизнес Online».

– Сколько ты зарабатывал?

– Цифру называть не могу, но гораздо больше, чем 12 тысяч рублей.

– В начале года, благодаря «Бизнес Online» и Sports.ru, тебя узнали как самого низкооплачиваемого игрока РПЛ. Твоя реакция.

– Посмеялся, мне очень многие написали после этого, сбрасывали ссылки. По контракту не могу сказать точную сумму, но это бред про 12 тысяч.

– Друзья не начали скидывать тебе деньги на карточку?

– Хаха, нет, но прикалывались постоянно. Предлагали сводить покормить. Или как-то сидели в ресторане компанией, принесли счет тысяч на 15. Говорят: «Калина, тебе надо полтора месяца работать ради этого». Это недолго продолжалось, недельку посмеялись и успокоились.

– Такое сложно выдумать. Откуда информация, как думаешь?

– Возможно, потому, что у меня действительно была не очень большая зарплата в «Рубине», если сравнивать с «Краснодаром». Возможно, поэтому и решили раскрутить эту тему, перепутав минимальную зарплату в «Рубине» с минимальной зарплатой в России. Думаю, как-то так было.

– Это не история, когда оклад – 12 тысяч, премиальные выплаты – миллион, итого – 1 012 000?

– Нет, нет, в «Рубине» с этим все чисто. Все оформлено официально.