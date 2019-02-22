Карпин проедет по Ростову на клубном автобусе и раздаст болельщикам бесплатные билеты на матч с «Краснодаром»

«Ростов» объявил о запуске акции к ответному матчу 1/4 финала Кубка России с «Краснодаром».

Игра состоится в воскресенье, 24 февраля, на стадионе «Ростов Арена» и начнется в 19:00 по московскому времени. Первая встреча завершилась вничью со счетом 2:2.

«Уважаемые болельщики! Сегодня у вас будет уникальная возможность пообщаться с главным тренером нашей команды Валерием Карпиным и получить от него бесплатные билеты на игру с «Краснодаром».

Ищите сегодня вечером обновленный клубный автобус «Ростова» на улицах города и не стесняйтесь заглядывать в салон. Валерий Георгиевич ждет вас!» – говорится в сообщении на официальном сайте желто-синих.