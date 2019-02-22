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    Карпин проедет по Ростову на клубном автобусе и раздаст болельщикам бесплатные билеты на матч с «Краснодаром»

    «Ростов» объявил о запуске акции к ответному матчу 1/4 финала Кубка России с «Краснодаром».

    Игра состоится в воскресенье, 24 февраля, на стадионе «Ростов Арена» и начнется в 19:00 по московскому времени. Первая встреча завершилась вничью со счетом 2:2.

    «Уважаемые болельщики! Сегодня у вас будет уникальная возможность пообщаться с главным тренером нашей команды Валерием Карпиным и получить от него бесплатные билеты на игру с «Краснодаром».

    Ищите сегодня вечером обновленный клубный автобус «Ростова» на улицах города и не стесняйтесь заглядывать в салон. Валерий Георгиевич ждет вас!» – говорится в сообщении на официальном сайте желто-синих.

    Источник: Официальный сайт «Ростова»

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    22.02.2019 18:51
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 23 февраля 2019, 10:38

      Ноу хау.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +536

      Чуни Муни 23 февраля 2019, 01:15

      И билет на самолёт с серебристым крылом, до Сочи и обратно.)))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14263

      Skull_Boy 22 февраля 2019, 19:19

      Мастера фотошопа тут просто Боги

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