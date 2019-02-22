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    Газизов: «Дивеевым интересовались «Арсенал» и другие клубы, но мы решили, что переход в ЦСКА будет для него лучшим вариантом»

    Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал подробности перехода защитника Игоря Дивеева в ЦСКА и заявил, что интерес к 19-летнему футболисту проявлял лондонский «Арсенал» и другие европейские клубы.

    Сегодня армейцы арендовали Дивеева у башкирского клуба до конца сезона с правом выкупа.

    «Переход Дивеева в ЦСКА – это аренда с правом выкупа. Клубы доверяют друг другу, «Уфа» и ЦСКА понимают, что игроку надо развиваться и двигаться вперед. В принципе, в этом соглашении учтены плюсы не только для футбольного клуба ЦСКА и «Уфа», но и для всего российского футбола. Если все получится, и парень сможет доказать свою состоятельность в таком большом клубе, как ЦСКА, то мы скоро увидим большого футболиста. Именно такой посыл у нас в нашем соглашении. Дивеев воспитанник башкирского футбола, и нам все-таки хотелось, чтобы башкирские футболисты развивались. Сегодня мы понимаем, что у «Уфы» будут тяжелые весенние игры, как, в принципе, и у ЦСКА, но мы разные задачи будем решать.

    Будет ли он играть против «Уфы», если попадет в состав ЦСКА? Этого пункта нет, да и никто гарантии не даст, что он будет в ЦСКА играть. У Виктора Гончаренко есть время познакомиться с игроком, посмотреть весь его потенциал, сделать определенные выводы. Нет ли сожаления, что он, как Зинченко не перешел в АПЛ? Помимо лондонского «Арсенала, к нему был интерес и от других зарубежных клубов. Учитывая наши отношения с ЦСКА, и то, как развивается армейский клуб, выбор все-таки пал именно на вариант с армейским клубом», – сказал Газизов.

    В текущем сезоне Дивеев провел за «Уфу» три матча.

    Источник: Sport24

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    22.02.2019 18:41
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 23 февраля 2019, 10:30

      Если уж в Уфе он провел всего 3 матча ,то что говорить о ЦСКА.

      1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 22 февраля 2019, 18:55

      Хорошо, что и среди других клубов не оказался " Зенит"... Молодых игроков надо развивать, давать им возможность расти в мастерстве, доверять и получать определённую игровую практику, а не консервировать их.

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