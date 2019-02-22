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    «Бавария» составит конкуренцию «Интеру» в борьбе за Ракитича

    «Бавария» заинтересована в подписании полузащитника «Барселоны» Ивана Ракитича, сообщает Diario Sport.

    В борьбе за хорвата мюнхенский клуб составит конкуренцию «Интеру», который собирается предложить игроку контракт до 2022 года с зарплатой 6,5 миллиона евро в год.

    Каталонцы готовы выслушать предложения по 30-летнему футболисту от 50 миллионов евро.

    • Контракт Ракитича с «Барселоной» истекает летом 2021 года.
    • В этом сезоне хавбек провел за сине-гранатовых 36 матчей, забил четыре гола и сделал шесть результативных передач.

    Источник: Sport.es

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    22.02.2019 17:52
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 23 февраля 2019, 10:22

      Интер более вероятный вариант.

      1
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      Рейтинг: +2909

      zatonn 22 февраля 2019, 22:05

      Утка это, господа. У Баварии нет никаких планов насчёт покупки Ракитича.

      2
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      Рейтинг: +6151

      Viper for CSKA 22 февраля 2019, 19:27

      Одних старичков сплавляют, чтобы на их место покупать новых. Нет бы молодежь покупать или своей шансы давать. Да и зачем он вообще нужен? Есть Горецка, Тьяго, Толиссо восстановится. С Хамесом тем же не до конца ещё всё ясно, Мюллер опять же. Из более оборонительных есть Санчеш и Мартинез. Лучше бы в атаку кого купили или на фланги в конкуренцию.

      1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 22 февраля 2019, 18:08

      У Барсы проблем с продажей Ракитича не будет. С его мастерством и надёжностью на него будет ажиотажный спрос. Некоторых вопрос цены только будет сдерживать.

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