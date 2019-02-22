«Бавария» составит конкуренцию «Интеру» в борьбе за Ракитича

«Бавария» заинтересована в подписании полузащитника «Барселоны» Ивана Ракитича, сообщает Diario Sport.

В борьбе за хорвата мюнхенский клуб составит конкуренцию «Интеру», который собирается предложить игроку контракт до 2022 года с зарплатой 6,5 миллиона евро в год.

Каталонцы готовы выслушать предложения по 30-летнему футболисту от 50 миллионов евро.