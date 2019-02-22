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    «Челси» подаст апелляцию на решение ФИФА по поводу запрета на трансферы

    «Челси» сообщил, что подаст апелляцию на решение ФИФА запретить клубу приобретать игроков в ближайшие два трансферных окна.

    Сегодня ФИФА приняла такое решение в связи с нарушением лондонцами правил перехода и регистрации футболистов, не достигших совершеннолетия.

    «Сегодня «Челси» получил решение от дисциплинарного комитета ФИФА относительно предполагаемых нарушений правил, касающихся международных трансферов игроков в возрасте до 18 лет. Это решение предусматривает запрет на трансферы в течение двух последовательных периодов регистрации футболистов и штраф в размере 600 тысяч швейцарских франков.

    «Челси» категорически опровергает выводы дисциплинарного комитета и поэтому будет обжаловать это решение.

    Клуб хотел бы подчеркнуть, что уважает значительную работу, проводимую ФИФА в отношении защиты несовершеннолетних, и полностью сотрудничал с организацией на протяжении всего расследования.

    Первоначально «Челси» был обвинен по статьям 19.1 и 19.3 в отношении 92-х игроков. Мы приветствуем тот факт, что ФИФА признала, что в отношении 63-х из них нарушения не было. Но клуб крайне разочарован тем, что ФИФА не приняла заявления клуба в отношении оставшихся 29 игроков. «Челси» действовал согласно соответствующим правилам и вскоре подаст апелляцию в ФИФА», – говорится в заявлении на официальном сайте лондонцев.

    «Челси» может оспорить решение в апелляционном комитете ФИФА. В случае отклонения апелляции лондонский клуб имеет право обратиться в Спортивный арбитражный суд в Лозанне.

    Источник: Официальный сайт «Челси»

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    22.02.2019 17:37
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик 22 февраля 2019, 17:57

      Несмотря на то, что я Челсюк, я надеюсь что аппеляция Челси провалится с треском . . .
      Хочу чтобы молодежь заиграла, хочу чтобы Лэмпард тренировал Челси и взял Терри или Дрогба, своим помощником . . .

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      Рейтинг: +1929

      Romio-xxx > Аристократ Олжик 23 февраля 2019, 04:06

      И хадсон-одои не сбежит!

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