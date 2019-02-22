«Челси» подаст апелляцию на решение ФИФА по поводу запрета на трансферы

«Челси» сообщил, что подаст апелляцию на решение ФИФА запретить клубу приобретать игроков в ближайшие два трансферных окна.

Сегодня ФИФА приняла такое решение в связи с нарушением лондонцами правил перехода и регистрации футболистов, не достигших совершеннолетия.

«Сегодня «Челси» получил решение от дисциплинарного комитета ФИФА относительно предполагаемых нарушений правил, касающихся международных трансферов игроков в возрасте до 18 лет. Это решение предусматривает запрет на трансферы в течение двух последовательных периодов регистрации футболистов и штраф в размере 600 тысяч швейцарских франков.

«Челси» категорически опровергает выводы дисциплинарного комитета и поэтому будет обжаловать это решение.

Клуб хотел бы подчеркнуть, что уважает значительную работу, проводимую ФИФА в отношении защиты несовершеннолетних, и полностью сотрудничал с организацией на протяжении всего расследования.

Первоначально «Челси» был обвинен по статьям 19.1 и 19.3 в отношении 92-х игроков. Мы приветствуем тот факт, что ФИФА признала, что в отношении 63-х из них нарушения не было. Но клуб крайне разочарован тем, что ФИФА не приняла заявления клуба в отношении оставшихся 29 игроков. «Челси» действовал согласно соответствующим правилам и вскоре подаст апелляцию в ФИФА», – говорится в заявлении на официальном сайте лондонцев.

«Челси» может оспорить решение в апелляционном комитете ФИФА. В случае отклонения апелляции лондонский клуб имеет право обратиться в Спортивный арбитражный суд в Лозанне.