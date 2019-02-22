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    Дивеев перейдет в ЦСКА из «Уфы» на правах аренды

    Футбольный агент Олег Еремин, представляющий интересы защитника «Уфы» Игоря Дивеева, сообщил, что футболист продолжит карьеру в ЦСКА.

    Московский клуб возьмет 19-летнего футболиста в аренду.

    «Скорее всего, Игорь перейдет в ЦСКА. Все вопросы уже согласованы. Остались только мелкие детали, нюансы.

    Полноценный ли это трансфер? Комплексный. Аренда с последующим правом выкупа», – сказал Еремин.

    В текущем сезоне Дивеев провел за «Уфу» два матча в РПЛ и один – Кубке России.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    22.02.2019 14:55
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +114

      werty 22 февраля 2019, 16:15

      Надеюсь хоть не за 2-3 млн продает Уфа

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 > werty 22 февраля 2019, 19:13

      Рупиями.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2509

      ALEX ML 22 февраля 2019, 16:11

      Раз берут, то видимо есть перспектива. Чернов вызывает вопросы, а Васин может и не заиграть

      2
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    • ...
      Рейтинг: +6151

      Viper for CSKA 22 февраля 2019, 15:15

      Отличный ход. ЦСКА не хватало ещё одного центрального защитника. А молодой россиянин, к тому же к которому проявляли интерес сильные европейские клубы - это вообще топ.

      6
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