Дивеев перейдет в ЦСКА из «Уфы» на правах аренды

Футбольный агент Олег Еремин, представляющий интересы защитника «Уфы» Игоря Дивеева, сообщил, что футболист продолжит карьеру в ЦСКА.

Московский клуб возьмет 19-летнего футболиста в аренду.

«Скорее всего, Игорь перейдет в ЦСКА. Все вопросы уже согласованы. Остались только мелкие детали, нюансы.

Полноценный ли это трансфер? Комплексный. Аренда с последующим правом выкупа», – сказал Еремин.

В текущем сезоне Дивеев провел за «Уфу» два матча в РПЛ и один – Кубке России.