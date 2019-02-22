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    Кокорин – Дзагоеву: «Будешь еще лучше и сильнее, когда вернешься»

    В подтвержденном инстаграме нападающего «Зенита» Александра Кокорина появился пост, адресованный полузащитнику ЦСКА и партнеру по сборной России Алану Дзагоеву.

    «Александр просил передать слова поддержки Алану. Дзага, будь сильным. Все будет хорошо. Будешь еще лучше и сильнее, когда вернешься», – говорится в сообщении.

    • У Дзагоева в ходе обследования было выявлено повреждение передней крестообразной связки правого колена.
    • Футболист получил травму в товарищеском матче с «Картахеной».
    • Кокорин находится под арестом с 11 октября за участие в двух драках в Москве тремя днями ранее.

    Источник: Инстаграм Александра Кокорина

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    22.02.2019 10:15
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +3120

      erma 22 февраля 2019, 19:07

      Да, но в чем? Боулинг, крикет, блэк джек?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +718

      ДВС 22 февраля 2019, 16:38

      Когда Кокоша пишет о возвращении, то чувствуется от души.

      0
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 22 февраля 2019, 14:45

      Будешь еще лучше и сильнее, когда вернешься с лесоповала.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2509

      panmon 22 февраля 2019, 14:33

      Это Кокорину надо бы вернуться... Дзагоев больше в лазарете проводит времени - заканчивать пора

      0
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      Рейтинг: +3541

      momwig_ 22 февраля 2019, 13:31

      Проще мог бы выразиться. Дзага, мол, ждем тебя!.. С Пашкой...

      0
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      Рейтинг: +1435

      moskowcity-petrv > momwig_ 22 февраля 2019, 13:59

      время на фантазии много)

      0
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      Рейтинг: +1369

      Hoahin 22 февраля 2019, 12:29

      Сколько помню всю жизнь все ждали пока там Дзагоев станет все сильнее. Тем временем ему уже 28 лет, а все ждут от него каких-то прорывов непонятных.

      3
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      Рейтинг: +2097

      Валерий1965 22 февраля 2019, 12:06

      Здоровья!

      0
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