Кокорин – Дзагоеву: «Будешь еще лучше и сильнее, когда вернешься»

В подтвержденном инстаграме нападающего «Зенита» Александра Кокорина появился пост, адресованный полузащитнику ЦСКА и партнеру по сборной России Алану Дзагоеву.

«Александр просил передать слова поддержки Алану. Дзага, будь сильным. Все будет хорошо. Будешь еще лучше и сильнее, когда вернешься», – говорится в сообщении.