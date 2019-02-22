Кокорин – Дзагоеву: «Будешь еще лучше и сильнее, когда вернешься»

Да, но в чем? Боулинг, крикет, блэк джек?
В подтвержденном инстаграме нападающего «Зенита» Александра Кокорина появился пост, адресованный полузащитнику ЦСКА и партнеру по сборной России Алану Дзагоеву.
«Александр просил передать слова поддержки Алану. Дзага, будь сильным. Все будет хорошо. Будешь еще лучше и сильнее, когда вернешься», – говорится в сообщении.
- У Дзагоева в ходе обследования было выявлено повреждение передней крестообразной связки правого колена.
- Футболист получил травму в товарищеском матче с «Картахеной».
- Кокорин находится под арестом с 11 октября за участие в двух драках в Москве тремя днями ранее.