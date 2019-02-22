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    Агент Селюк: «Каборе не договорился с «Краснодаром» и открыт для других клубов»

    Агент Дмитрий Селюк сообщил, что полузащитник Шарль Каборе не договорился с «Краснодаром» о продлении контракта.

    «Переговорный процесс с «Краснодаром закончился. Каборе не устраивают предложенные условия, поэтому с сегодняшнего дня он открыт для клубов, желающих подписать его как свободного агента с июня.

    Несмотря на это, Шарль честно выполняет и будет выполнять перед клубом свои обязательства, о чем говорит и коэффициент 328 в InStat, который он набрал в матче с «Байером», что является лучшим показателем среди всех игроков «Краснодара».

    «Краснодар» отверг предложения некоторых клубов по Каборе. Один из них предлагал 1 миллион евро за то, чтобы Шарль перешел к ним уже в январе. Но «Краснодар» правильно сделал, оставив его в команде, которой он поможет в еврокубках и в борьбе за золотые медали.

    Мы открыты к переговорному процессу. Есть достаточно клубов, которые заинтересованы в Каборе, и это не рекламная кампания, которой занимаются некоторые личности. Я не говорю, что в Каборе заинтересован «Реал», но Шарль не помешает очень многим клубам, включая команды из России, где он уже адаптирован.

    Единственное, российским командам он может не подойти в связи с тем, что является свободным агентом. Вы же знаете, что в России привыкли покупать, тратя миллионы», – заявил Селюк.

    • Действующее соглашение футболиста сборной Буркина-Фасо рассчитано до конца сезона.
    • В составе «Краснодара» Каборе сыграл 112 матчей. Это 13-й показатель за всю историю клуба.

    Источник: «Sport24»

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    22.02.2019 07:59
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +12323

      Супервайзер 23 февраля 2019, 10:52

      Селюк разоткровенничался с намеком на откаты при приобретении игроков российскими клубами за большие деньги. У него могут быть проблемы.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 22 февраля 2019, 15:13

      Подписать его сейчас никто не успеет. Надо ждать до лета.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 22 февраля 2019, 14:56

      Много просит, наверное. Но больше чем Галицкий ему никто не даст. У него свои парни подрастают, типа Шапи.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +411

      Shotlandets86 22 февраля 2019, 12:24

      Шарль вчера классный матч выдал, но агента ему бы поменять.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +978

      РМЗ 22 февраля 2019, 10:57

      Ростов подсуетиться

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +6151

      Viper for CSKA 22 февраля 2019, 08:46

      Да кто в России рискнёт связаться с Селюком, после его высказываний? Жаль парня , хороший игрок, но с агентом не повезло.

      7
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    • ...
      Рейтинг: -28

      ivannaumov 22 февраля 2019, 08:27

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

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      -5
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    • ...
      Рейтинг: +298

      Nintendo8800 22 февраля 2019, 08:15

      чисто из за агента хер кто возьмет

      7
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