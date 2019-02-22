Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев прокомментировал результат ответного матча 1/16 финала Лиги Европы против «Фенербахче» (3:1).

О матче

Не знаю, лучший или не лучший [мой матч в «Зените»]. Самое главное, что команда победила. Рад, что забил. Самое главное, что прошли. Это было важнее всего – важнее гола, отличного матча. Думаю, в таких матчах проявляется сплоченность.

Ставки на быстрый гол не было. Мы хотели как можно больше забить, чтобы было легче. Так получилось, что забили быстро два мяча, потом пропустили. Но мы знали, что мы забьем и пройдем дальше.

Об игре на домашней арене

В Санкт-Петербурге великолепная атмосфера. Любой команде, которая приезжает сюда, очень тяжело.

О файер-шоу болельщиков

О, такой адреналин. Невозможно передать. В моей голове прокрутилось, что мы не можем подвести их.

Азмун – красавчик. Именно его не хватало «Зениту», чтобы рвать всех