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    Оздоев – о файер-шоу болельщиков: «Такой адреналин. Думал о том, что мы не можем подвести их»

    Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев прокомментировал результат ответного матча 1/16 финала Лиги Европы против «Фенербахче» (3:1).

    О матче

    Не знаю, лучший или не лучший [мой матч в «Зените»]. Самое главное, что команда победила. Рад, что забил. Самое главное, что прошли. Это было важнее всего – важнее гола, отличного матча. Думаю, в таких матчах проявляется сплоченность.

    Ставки на быстрый гол не было. Мы хотели как можно больше забить, чтобы было легче. Так получилось, что забили быстро два мяча, потом пропустили. Но мы знали, что мы забьем и пройдем дальше.

    Об игре на домашней арене

    В Санкт-Петербурге великолепная атмосфера. Любой команде, которая приезжает сюда, очень тяжело.

    О файер-шоу болельщиков

    О, такой адреналин. Невозможно передать. В моей голове прокрутилось, что мы не можем подвести их.

    Азмун – красавчик. Именно его не хватало «Зениту», чтобы рвать всех

    Источник: Официальный сайт «Зенита»

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    22.02.2019 00:26
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    Комментарии7
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    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 22 февраля 2019, 12:26

      Вот так и надо делать это файер-шоу ,за пределами Арены.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +5256

      Агасфер 22 февраля 2019, 10:27

      Сколько штрафу придёт за небезопасное хулиганство???

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6311

      порт 22 февраля 2019, 08:31

      А ведь реально круто.

      1
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    • ...
      Рейтинг: -28

      ivannaumov 22 февраля 2019, 08:28

      вы слышали о миостимуляторах? Друг недавно опробовал новый пояс миостимулятор и так он поразил его результативностью что он начал вести блог. Сам лично затестил его и уже через неделю начал уходить живот, а через две проступили кубики, подкачал бицепс и спину, а жена убрала в талии пару см. и подкачала живот. Это реально крутая штука и главное ничего делать не нужно - просто надел и делай что хочешь. Вот подробно читайте о нем в блоге ---- http://7.ly/sportmen

      -2
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    • ...
      Рейтинг: +2007

      DMитрий 22 февраля 2019, 01:58

      Как говорится, - разогрели перед матчем!

      0
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 22 февраля 2019, 01:47

      Вот это поддержка игроков! А то взяли моду на стадионе жечь.

      0
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      Рейтинг: +6011

      GoldPlayFIFARus9 22 февраля 2019, 01:11

      Вот за это я и люблю футбол! Огонь, по другому и не скажешь!!!

      3
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