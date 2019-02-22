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    Азмун: «Я простой молодой футболист, который должен выходить на поле и работать»

    Нападающий «Зенита» Сердар Азмун прокомментировал результат ответного матча 1/16 финала Лиги Европы против «Фенербахче» (3:1).

    О дебюте на домашней арене

    Когда твоя команда играет при переполненных трибунах, с такими сильными партнерами, то это дает больше энергии для того, чтобы показать себя и работать для команды. Я буду и впредь стараться так работать.

    О файер-шоу перед матчем

    Такого файер-шоу еще не видел. Конечно, это дает дополнительную мотивацию и энергию, чтобы хорошо выступить. У нас одни из лучших болельщиков в России. Конечно, я бы хотел поблагодарить их за это.

    Об отличиях в игре «Зенита» в первом матче

    Я не аналитик, а простой молодой футболист, который должен выйти на поле и делать свою работу. У нас сильнейшие аналитики. Думаю, они скорректировали все, и у нас все получилось.

    Азмун – красавчик. Именно его не хватало «Зениту», чтобы рвать всех

    Источник: Официальный сайт «Зенита»

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    22.02.2019 00:11
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 22 февраля 2019, 12:14

      Ничего удивительного нет. Игрок молодой с хорошей скоростью ,но уже опытный. Что говорить если в Ростове феерил не слабо.

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      Рейтинг: +5464

      SPACE TRUCKIN 22 февраля 2019, 10:19

      вместо кокорина Азмун - супернаходка для Зенита...

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      Рейтинг: -28

      ivannaumov 22 февраля 2019, 08:28


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      Рейтинг: +2736

      BlackMurder 22 февраля 2019, 06:23

      Мне всегда нравились такие игроки, как Азмун, Карадениз, они вроде и стоят не дорого, стоял про карадениза, а на поле вышли и решили, а теперь посмотрим на Заболотного, сидит дармоед просто на харчах.

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      Рейтинг: +5218

      Krossmen73 22 февраля 2019, 05:33

      Очень хорошо что Сердар начинает вписываться( ещё как!!) в новую для себя команду.Честно говоря были сомнения что он может "поплыть".Конкуренция в Зените все же очень приличная.Удачи иранцу в дальнейшем!И конечно же обойтись без травм!

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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 22 февраля 2019, 01:41

      Выходи почаще и забивай побольше! Иранский Месси.

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      Рейтинг: +11219

      knikos 22 февраля 2019, 00:56

      Ну ты скромняга ! Уважаю !

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