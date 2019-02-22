Азмун: «Я простой молодой футболист, который должен выходить на поле и работать»

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун прокомментировал результат ответного матча 1/16 финала Лиги Европы против «Фенербахче» (3:1).

О дебюте на домашней арене

Когда твоя команда играет при переполненных трибунах, с такими сильными партнерами, то это дает больше энергии для того, чтобы показать себя и работать для команды. Я буду и впредь стараться так работать.

О файер-шоу перед матчем

Такого файер-шоу еще не видел. Конечно, это дает дополнительную мотивацию и энергию, чтобы хорошо выступить. У нас одни из лучших болельщиков в России. Конечно, я бы хотел поблагодарить их за это.

Об отличиях в игре «Зенита» в первом матче

Я не аналитик, а простой молодой футболист, который должен выйти на поле и делать свою работу. У нас сильнейшие аналитики. Думаю, они скорректировали все, и у нас все получилось.

Азмун – красавчик. Именно его не хватало «Зениту», чтобы рвать всех