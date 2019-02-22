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    Семак: «Надеюсь, Дзюба выйдет на свой уровень»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказал мнение об игре нападающего петербургской команды Артема Дзюбы в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы с «Фенербахче» (3:1). Форвард провел в этой встрече 88 минут.

    – Показалось, что Дзюба был далек от тонуса. Как долго ему нужно, чтобы набрать форму?

    – Кто-то быстро вкатывается, и достаточно двух-трех матчей. Кому-то времени нужно больше. Он работает хорошо. Надеюсь, в ближайших играх он выйдет на тот уровень, на который сам себя поднял. Кто будет сильней, решим во время тренировочного процесса. Игровую практику будут получать многие, но нужно это право заслужить.

    – Дзюба сегодня очень часто опускался вниз. Почему вы так решили?

    – Для того, чтобы он вытягивал из обороны Шкртела или Мехмета Топала, он тоже смещался в эту зону. Из-за этого Дриусси уходил в центр и исполнял передачи, на которые прекрасно открывается Азмун. У нас все получалось неплохо.​

    • В этом сезоне Дзюба провел 25 матчей, в которых забил десять голов.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    22.02.2019 00:09
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +3960

      Kollljan 22 февраля 2019, 09:55

      Семак: «Надеюсь, Дзюба выйдет на свой уровень». Ну, а если не наберёт, то...

      0
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      Рейтинг: +3282

      woyser 22 февраля 2019, 09:17

      Не выйдет он не куда, ему это уже не нужно. По нему уже иконы пишут))

      1
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      Рейтинг: +12337

      Вомбат 22 февраля 2019, 01:06

      Особенно неплохо у вас, Сергей Богданович, получалось, когда вышел Заболотный. Получалось ну просто супер.

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      Рейтинг: +3774

      Черкизовский Кот 22 февраля 2019, 00:57

      Пускай не выходит на свой уровень, а играет так же круто, как в 2018-м.

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