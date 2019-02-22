Семак: «Надеюсь, Дзюба выйдет на свой уровень»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказал мнение об игре нападающего петербургской команды Артема Дзюбы в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы с «Фенербахче» (3:1). Форвард провел в этой встрече 88 минут.

– Показалось, что Дзюба был далек от тонуса. Как долго ему нужно, чтобы набрать форму?

– Кто-то быстро вкатывается, и достаточно двух-трех матчей. Кому-то времени нужно больше. Он работает хорошо. Надеюсь, в ближайших играх он выйдет на тот уровень, на который сам себя поднял. Кто будет сильней, решим во время тренировочного процесса. Игровую практику будут получать многие, но нужно это право заслужить.

– Дзюба сегодня очень часто опускался вниз. Почему вы так решили?

– Для того, чтобы он вытягивал из обороны Шкртела или Мехмета Топала, он тоже смещался в эту зону. Из-за этого Дриусси уходил в центр и исполнял передачи, на которые прекрасно открывается Азмун. У нас все получалось неплохо.​