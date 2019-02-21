Сане: «Прошу прощения у «Шальке», что забил им гол»

Полузащитник «Манчестер Сити» Лерой Сане извинился перед «Шальке-04» и его болельщиками за гол, забитый в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Игра состоялась вчера в Гельзенкирхене и завершилась со счетом 3:2 в пользу английской команды. Немец забил на 85-й минуте.

Сане перешел в «Манчестер Сити» из «Шальке-04» в 2016 году.

«Прошу прощения за забитый мяч. Я на самом деле не радовался этому. Счастлив за мою команду, но забить гол своей старой любви…» – сказал Сане.

Ответная встреча между «Сити» и «Шальке-04» состоится во вторник, 12 марта.