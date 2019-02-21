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    Сане: «Прошу прощения у «Шальке», что забил им гол»

    Полузащитник «Манчестер Сити» Лерой Сане извинился перед «Шальке-04» и его болельщиками за гол, забитый в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

    Игра состоялась вчера в Гельзенкирхене и завершилась со счетом 3:2 в пользу английской команды. Немец забил на 85-й минуте.

    Сане перешел в «Манчестер Сити» из «Шальке-04» в 2016 году.

    «Прошу прощения за забитый мяч. Я на самом деле не радовался этому. Счастлив за мою команду, но забить гол своей старой любви…» – сказал Сане.

    Ответная встреча между «Сити» и «Шальке-04» состоится во вторник, 12 марта.

    Источник: Goal

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    21.02.2019 12:59
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +7153

      владимир миронов 21 февраля 2019, 20:42

      Такой красавец гол! А реакция Сане--спокойный и никаких эмоций.

      3
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 21 февраля 2019, 19:52

      Уважние Сане

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +313

      de bruyne 21 февраля 2019, 17:51

      Франческо смеется... остался бы если любил... как он дне роме который 6 7 голов за Матч пропускать норм

      1
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      Рейтинг: +6151

      Viper for CSKA > de bruyne 21 февраля 2019, 20:12

      Учитывая сколько Шальке заработал на трансфере ещё не раскрывшегося тогда Сане, думаю руководство его само уговаривало перейти в МС.

      0
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 21 февраля 2019, 16:43

      Это футбол и ничего личного...

      3
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 21 февраля 2019, 16:23

      Значит не черствая у него душа.

      5
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      Рейтинг: +259

      professor13 21 февраля 2019, 14:05

      Сане очень хорош,если бы не ленился в некоторых эпизодах вообще цены бы не было,еще по выражению его лица кажется что ему всё по фиг)

      1
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      Рейтинг: +24277

      DOCTOR PENALTY 21 февраля 2019, 13:47

      За такие голы извиняться не стоит.

      6
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      Рейтинг: +367

      gigs84 21 февраля 2019, 13:34

      Бывает

      2
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      Рейтинг: +288

      DePisuares 21 февраля 2019, 13:00

      Забил год??? Да ты вколотил голешник!!!!

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