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    Чорлука: «Месси можно каждый год давать «Золотой мяч»

    Защитник «Локомотива» Ведран Чорлука поделился мнением о получении Лукой Модричем награды «Золотой мяч» по итогам 2018 года, а также лестно охарактеризовал капитана «Барселоны» Лионеля Месси.

    «Является ли Модрич лучшим игроком в истории Хорватии? Три Лиги чемпионов подряд, четыре Кубка чемпионов всего – о чeм говорить?! Титулы в Испании. The Best! Для меня, конечно, он заслужил «Золотой мяч». Шикарный сезон, лучший игрок чемпионата мира – 2018. Конечно, лучший футболист в мире – это Месси. Всегда будет. Ему «Золотой мяч» можно давать каждый год. Но в прошедшем году он не был на том уровне, как раньше. И все сразу: «Мы ожидали большего от него». Это Месси! Какого большего ты от него ждал?! Лучший игрок в истории футбола! Но иногда награды надо давать другим. И Лука заслужил «Золотой мяч». Люди из футбола увидели, что есть другие игроки, а не только Роналду или Месси», – сказал Чорлука.

    • Месси является пятикратным обладателем «Золотого мяча». Он выигрывал награду в 2009, 2010, 2011, 2012 и 2015 годах.
    • Чорлука и Модрич являлись партнерами по сборной Хорватии. После ЧМ-2018 игрок «Локомотива» объявил о прекращении выступлений за национальную команду.

    Источник: Чемпионат

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    21.02.2019 11:18
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 21 февраля 2019, 13:02

      Отдайте ему навсегда и закройте этот приз.Если Роник разрешит,ибо после вчерашнего изящного финта бедром он снова-кандидат №1.

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