Дома трех игроков «Лиона» ограбили во время матча с «Барселоной»

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Лион» на своем поле сыграл вничью с «Барселоной» со счeтом 0:0.

Как сообщает L’Equipe, во время игры были ограблены дома трех игроков французской команды. От рук преступников пострадали Мемфис Депай, Люка Тусар и Папе Диоп.

Известно, что злоумышленники вынесли деньги и драгоценности. Общая сумма ущерба устанавливается.