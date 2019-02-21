Дома трех игроков «Лиона» ограбили во время матча с «Барселоной»

депая грабят за полтора года второй раз, а сигнализацию установить не? чоп за 5 минут прибудет на место, а с его доходами и можно и оперативнее найти чоп)))
В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Лион» на своем поле сыграл вничью с «Барселоной» со счeтом 0:0.
Как сообщает L’Equipe, во время игры были ограблены дома трех игроков французской команды. От рук преступников пострадали Мемфис Депай, Люка Тусар и Папе Диоп.
Известно, что злоумышленники вынесли деньги и драгоценности. Общая сумма ущерба устанавливается.
- Ответный матч между «Барселоной» и «Лионом» состоится 13 марта на «Камп Ноу».
- В Лиге 1 «ткачи» по итогам 25 туров занимают третье место.