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    Дома трех игроков «Лиона» ограбили во время матча с «Барселоной»

    В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Лион» на своем поле сыграл вничью с «Барселоной» со счeтом 0:0.

    Как сообщает L’Equipe, во время игры были ограблены дома трех игроков французской команды. От рук преступников пострадали Мемфис Депай, Люка Тусар и Папе Диоп.

    Известно, что злоумышленники вынесли деньги и драгоценности. Общая сумма ущерба устанавливается.

    • Ответный матч между «Барселоной» и «Лионом» состоится 13 марта на «Камп Ноу».
    • В Лиге 1 «ткачи» по итогам 25 туров занимают третье место.

    Источник: L’Equipe

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    21.02.2019 09:47
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +189

      BellatrixBlack 21 февраля 2019, 16:46

      депая грабят за полтора года второй раз, а сигнализацию установить не? чоп за 5 минут прибудет на место, а с его доходами и можно и оперативнее найти чоп)))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 21 февраля 2019, 14:41

      К пострадавшему Мане присоединились еще трое. Знают воры ,где можно поживиться.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +67330

      portero 21 февраля 2019, 12:09

      новая мода , грабить футболистов пока те играют.

      6
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      Рейтинг: +457

      Tyler_Stark 21 февраля 2019, 11:50

      Готов поставить на то, что грабили беженцы

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7153

      владимир миронов 21 февраля 2019, 11:01

      Без наших медвежатников, по-моему, не обошлось.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1121

      Alex Flash 21 февраля 2019, 10:38

      Да,на охрану у них явно лавэ не хватает

      0
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      Рейтинг: +3609

      александр п 21 февраля 2019, 09:57

      Сделали из Франции помойку,что дальше будет?

      4
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 21 февраля 2019, 09:57

      Уже в который раз совершаются кражи в домах и квартирах игроков разных команд во время футбольных матчей, где они принимают участие. Воры специализируются на футболистах, отслеживая календарь игр и знают где они проживают, а то, что там есть чем поживиться не трудно догадаться по личным контрактам игроков.

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