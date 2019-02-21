Кавани приступил к индивидуальным тренировкам

Нападающий «ПСЖ» Эдинсон Кавани продолжает восстанавливаться после мышечной травмы бедра.

Как сообщает официальный твиттер клуба, 32-летний футболист уже приступил к индивидуальным тренировкам.

Не исключено, что уругваец сможет вернуться в строй раньше, чем ожидалось.