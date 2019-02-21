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    Кавани приступил к индивидуальным тренировкам

    Нападающий «ПСЖ» Эдинсон Кавани продолжает восстанавливаться после мышечной травмы бедра.

    Как сообщает официальный твиттер клуба, 32-летний футболист уже приступил к индивидуальным тренировкам.

    Не исключено, что уругваец сможет вернуться в строй раньше, чем ожидалось.

    • Кавани получил повреждение 9 февраля, из-за чего пропустил матчи с «Манчестер Юнайтед», «Сент-Этьеном» и «Монпелье».
    • В текущем сезоне форвард провел 26 игр в составе «ПСЖ», забил 22 гола и сделал восемь результативных передач.

    Источник: Официальный твиттер «ПСЖ»

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    21.02.2019 06:56
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    Комментарии40
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 25 февраля 2019, 21:53

      Заканчиваю. Всем хорошего отдыха. Спокойной ночи!

      5
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > zigbert 25 февраля 2019, 22:06

      До завтра, Саша, спокойной ночи.

      3
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      Рейтинг: +12192

      ВетеR 25 февраля 2019, 20:41

      Спасибо Анатолию за проведение КП!
      С февральской победой Вас!)
      Олега, с победой в последней игре)), жаль не дотянул, погубила любовь к Ливерпулю!
      Всем спасибо за игру !!

      6
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > ВетеR 25 февраля 2019, 20:46

      Спасибо, Макс. Я тоже за Ливер болею, но тут поставил на ничью. Ливер с января заметно сдал по игре и результатам.

      5
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      Рейтинг: +12192

      ВетеR > ВетеR 25 февраля 2019, 20:52

      В ЛЧ и ЛЕ очень слабо "выступил"!((

      4
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      Рейтинг: +12192

      ВетеR > Сварожич 25 февраля 2019, 21:16

      Спасибо!))

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      Рейтинг: +16619

      афоня72 25 февраля 2019, 19:26

      Пойду ка я сегодня пораньше, ухо придавлю.
      Завтра с утра надо на работе кое какие дела поделать..
      Всем доброго вечера!

      4
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > афоня72 25 февраля 2019, 19:39

      Давай, Серёжа, отдыхай. Спокойной ночи.

      4
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 25 февраля 2019, 16:43

      Всем доброго дня!

      Родились в этот день.
      1479г. Василий 3. великий князь владимирский и московский ,государь всея Руси.
      1873г. Энрико Карузо. итальянский певец.
      1897г. Павел Батырев. игрок ленинградского Динамо ,хорошо играл в хоккей с мячем ЗМС.
      1902г. Вирджинио Розетта. итальянский футболист ЧМ 1934г.
      1912г. Всеволод Санаев. народный артист СССР.
      1935г. Пепе. бразильский футболист ,ЧМ 1958г и 1962г.
      1943г. Пиацца. бразильский футболист ,ЧМ 1970г.
      1943г. Джордж Харрисон. гитарист Битлз.
      1951г. Джампьеро Марини. итальянский футболист ЧМ 1982г.
      1982г. Антон Волченков. хоккеист ,ЧМ 2002г и 2009г.

      1836г. Самюэль Кольт получил патент на 6 зарядный револьвер.
      1921г. В Грузии установлена советская власть.
      1932г. Адольфу Гитлеру ,выдвинувшему свою кандидатуру в президенты ,предоставили германское гражданство.
      1946г. Красная Армия переименована в Советскую Армию.
      1977г. Пожар в гостинице Россия. В тушении участвовало 1400 пожарных , 143 пожарные машины. Погибло 42 человека (в том числе 13 пожарных).

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      Рубик Докоян > zigbert 25 февраля 2019, 17:04

      Привет, Саша ! Спасибо за информацию. Сегодня, в основном у ветеранов Днюха.

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      zigbert > Рубик Докоян 25 февраля 2019, 17:17

      Привет Олег! Все что есть на этом ресурсе. Здесь занесены наиболее значимые футболисты. Но мне нравится этот исторический лист ,потому что там много великих людей во всех сферах деятельности. Вчера правда был День рождения Валерия Шмарова ,но у меня такой информации не было.

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      ВетеR > zigbert 25 февраля 2019, 17:18

      Сегодня родился Доннарумма, вратарь Милан Бадель сб.Хорватии !)

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      zigbert > ВетеR 25 февраля 2019, 17:18

      Спасибо Максим ,за дополнение.

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      Рубик Докоян > zigbert 25 февраля 2019, 17:19

      Понятно, Саша, какие тут вопросы, что находишь то и публикуешь.

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      zigbert > Рубик Докоян 25 февраля 2019, 17:30

      Сегодня сходил в центр. Купил меду. Полезная вещь для здоровья.

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      Рубик Докоян > zigbert 25 февраля 2019, 17:33

      Если он только настоящий, а не сахарный и фальсифицированный. Мёд научились очень хорошо подделывать. Мёд лучше всего у друзей и знакомых покупать, если есть. Я когда ездил на Украину покупал мёд у друзей. Там он и так намного дешевле чем у нас, а мне ещё скидывали,, я много покупал. Но и качество соответствующее.

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      zigbert > Рубик Докоян 25 февраля 2019, 17:46

      Да Олег ,качество меда не совсем хорошее. Я все раньше брал у соседа. У него пасека находится в деревне. Мед у него был замечательный ,но в последнее время он начал химичить. Больше я у него брать не буду. У жены на работе есть знакомые ,там пробовали более менее ,нормальный.

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      Рубик Докоян > zigbert 25 февраля 2019, 17:52

      Я в Питере уже несколько раз в магазинах покупал химиченный мёд. Когда-то давно покупал на рынке во время ярмарки. Мёда много было разного, я брал из Краснодарского края. Этим летом тоже возле меня продавали, но уж очень дорого и я не стал его брать. Мёд дорогой и выгодный для продажи это не скоропортящийся товар. И многие в погоне за деньгами начинают мёд бодяжить или химичить с ним. Я мёд ел банками 1,5л мёда в месяц съедал, добавляя его в овсяную кашу и так ел с лимоном.

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      zigbert > Рубик Докоян 25 февраля 2019, 17:58

      Одно время у меня было проще с медом. Был знаком с одним пчеловодом и помогал ему в работе. Мед у меня не переводился.

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      Рубик Докоян > zigbert 25 февраля 2019, 18:05

      Это тот продукт, который желательно покупать у друзей или хороших знакомых. А так только может быть перевод денег и нагнать себе сахара в крови.

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      zigbert > Рубик Докоян 25 февраля 2019, 18:13

      Я с тобой согласен. Будем делать выводы и искать пути к качественному продукту.

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      Рубик Докоян > zigbert 25 февраля 2019, 18:14

      Если кто-то держит пасеку из соседей или знакомых то лучше у них брать когда они качают мёд, а так всюду химичат.

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      zigbert > Рубик Докоян 25 февраля 2019, 18:25

      Именно так мы и будем поступать. На вкус я все равно сумею отличить натуральный мед от подделки.

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      Рубик Докоян > zigbert 25 февраля 2019, 18:31

      Сейчас так научились его подделывать, что хрен отличишь. Только дома уже разными способами проверить. Многие на зиму рамки мёда убирают, и подкармливают пчёл сахарным сиропом. и уже качество мёда и его лечебные свойства не те. А на вкус такой мёд трудно отличить.

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      zigbert > Рубик Докоян 25 февраля 2019, 18:37

      Что говорить Олег ,если все продукты научились подделывать. А в подделке такого дорогого продукта как мед у проходимцев есть большой смысл.

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      zigbert > zigbert 25 февраля 2019, 18:38

      Отвлекусь на ужин.

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      Рубик Докоян > zigbert 25 февраля 2019, 18:44

      Вот поэтому и химичат, ибо на нём делают большие деньги. Подогревают, делая жидкий, якобы новый мёд начали и т.д. Я тоже перехвачу бутерброды и немного "валидола с орешками и шоколадом под кофе.

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      Рейтинг: +16619

      афоня72 25 февраля 2019, 14:23

      Всем привет.
      Да Андрейка как всегда был прав на счет вчера, и правда я был как вареный...даже пару бутылочек Абаканского не помогли, только голова еще тяжелей стала, футбол смотрел уже сегодня!!

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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > афоня72 25 февраля 2019, 16:02

      Привет, Серёга ! Не умеешь похмеляться и не фиг было начинать. Пей рассолы и Боржоми с Ессентуками восстанавливай солевой и кислотно-щелочной баланс.

      5
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      Рейтинг: +12192

      ВетеR 25 февраля 2019, 11:41

      Доброе утро !
      Фиорентина Интер, вчера весёлое зрелище выдали ))

      5
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      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > ВетеR 25 февраля 2019, 13:04

      зато англичане говорят были скучны как Познер на передаче у Гордона

      5
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > ВетеR 25 февраля 2019, 15:55

      Привет, Макс, вчера несколько матчей были с судейскими скандалами и назначенными пенальти. Реал два гола забил с пенальти.

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      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида 25 февраля 2019, 08:18

      вся страна с придыханием наблюдает как монако с Головиным вылазит из жопы)

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 25 февраля 2019, 08:37

      Приветствую Андрюша ! Во втором тайме подсели, но вратарь несколько раз выручил и пенальти отбил. Жаль, если такая команда и с такими возможностями финансовыми в Лигу -2 опустится.

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      Project Бабангида > Рубик Докоян 25 февраля 2019, 11:12

      русские( и не очень) всегда просто рвут на себе майки чтобы помочь княжеству... кто игрой, кто средствами.... а кто просто шампанского так купил, что в монако трёх звёзд за эти деньги купило )

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      Рубик Докоян > Project Бабангида 25 февраля 2019, 15:54

      Наших там очень много, особенно кто с деньгами. Там хоть дорогая жизнь, зато нет налога на физических лиц.

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 24 февраля 2019, 23:54

      Это хорошая новость для болельщиков ПСЖ и всей команды. Для игр в ЛЧ он очень нужен. Отсутствие игроков основного состава нашей базы тоже сказывается на наших выступлениях, тоже их ждём, когда они вольются в общую группу.

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      Project Бабангида > Рубик Докоян 25 февраля 2019, 08:15

      ага... давно в полном составе не играли....
      сибиряк вчера на морально волевых пытался держатся, и даже на тренировку вышел, но после марш броска в тайгу был явно не форме)

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      Рубик Докоян > Project Бабангида 25 февраля 2019, 08:38

      Это точно. Но в полном составе трудно собраться, всегда кто-то по какой-то причине отсутствует.

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      Project Бабангида > Рубик Докоян 25 февраля 2019, 11:14

      главное чтоб без травм...))

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