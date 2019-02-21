Кавани приступил к индивидуальным тренировкам

Заканчиваю. Всем хорошего отдыха. Спокойной ночи!
Нападающий «ПСЖ» Эдинсон Кавани продолжает восстанавливаться после мышечной травмы бедра.
Как сообщает официальный твиттер клуба, 32-летний футболист уже приступил к индивидуальным тренировкам.
Не исключено, что уругваец сможет вернуться в строй раньше, чем ожидалось.
- Кавани получил повреждение 9 февраля, из-за чего пропустил матчи с «Манчестер Юнайтед», «Сент-Этьеном» и «Монпелье».
- В текущем сезоне форвард провел 26 игр в составе «ПСЖ», забил 22 гола и сделал восемь результативных передач.