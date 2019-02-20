«Зенит» по-прежнему надеется купить Акунью

«Зенит» не оставляет попыток приобрести нападающего португальского «Спортинга» Маркоса Акунью. Такую информацию сообщил журналист «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров.

По сведениям обозревателя, «у «Зенита» теплится надежда на Акунью». Россияне готовы выплатить за футболиста 16 миллионов евро + 2 миллиона в качестве бонусов. Трансферное окно в России закрывается в ночь с 22 на 23 февраля.