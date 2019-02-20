«Зенит» по-прежнему надеется купить Акунью

Зае.б.али уже с этой Сантой Барбарой
«Зенит» не оставляет попыток приобрести нападающего португальского «Спортинга» Маркоса Акунью. Такую информацию сообщил журналист «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров.
По сведениям обозревателя, «у «Зенита» теплится надежда на Акунью». Россияне готовы выплатить за футболиста 16 миллионов евро + 2 миллиона в качестве бонусов. Трансферное окно в России закрывается в ночь с 22 на 23 февраля.
- Акунья перешел в «Спортинг» в июле 2017 года из «Расинг Клуб».
- Выиграл в составе португальского клуба два Кубка страны.
- В текущем сезоне забил 1 гол и отдал 6 ассистов в 29 играх.