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    «Зенит» по-прежнему надеется купить Акунью

    «Зенит» не оставляет попыток приобрести нападающего португальского «Спортинга» Маркоса Акунью. Такую информацию сообщил журналист «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров.

    По сведениям обозревателя, «у «Зенита» теплится надежда на Акунью». Россияне готовы выплатить за футболиста 16 миллионов евро + 2 миллиона в качестве бонусов. Трансферное окно в России закрывается в ночь с 22 на 23 февраля.

    • Акунья перешел в «Спортинг» в июле 2017 года из «Расинг Клуб».
    • Выиграл в составе португальского клуба два Кубка страны.
    • В текущем сезоне забил 1 гол и отдал 6 ассистов в 29 играх.

    Источник: YouTube-канал «Спорт-Экспресс»

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    20.02.2019 22:24
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 21 февраля 2019, 11:29

      Зае.б.али уже с этой Сантой Барбарой

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 20 февраля 2019, 23:52

      Расстрелять кто это предлагает на Дворцовой!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +40

      Чуп 20 февраля 2019, 22:33

      нападающий...1 гол и 6 ассистов в 29 играх...достойный конкурент зе болотного...

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +411

      Shotlandets86 > Чуп 20 февраля 2019, 22:43

      Он латераля играет левого в Спортинге, со схемой 5-3-2(5-4-1). Он просто изначально левый инсайд.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > Чуп 21 февраля 2019, 11:30

      Да Зениту такие пойдут.Лишь бы денежку потратить

      0
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