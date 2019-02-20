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    Мората – о критике со стороны болельщиков «Атлетико»: «Даже Иисус нравился не всем»

    Нападающий Альваро Мората рассказал о критике со стороны болельщиков «Атлетико».

    Мадридский клуб арендовал испанца у «Челси» сроком до июня 2020 года. Прежде футболист выступал за «Реал».

    – Вы чувствуете привязанность со стороны болельщиков?

    – Да. В то же время нельзя нравиться всем и везде. Даже Иисус нравился не всем.

    Я очень доволен тем, как меня приняли одноклубники, команда и клуб в целом. Это нужно ценить. Хочу показать, зачем я здесь, и продолжить расти.

    • На детском уровне Мората также выступал за «Атлетико».
    • В текущем сезоне забил 9 голов и отдал 1 ассист в 18 играх всех турниров.
    • В 3 дебютных играх за команду Диего Симеоне в Примере не отметился голами.

    Источник: As

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    20.02.2019 20:16
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +576

      Hala Madrid 20 февраля 2019, 21:54

      Нормально он себя сравнил.

      0
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      Рейтинг: +3774

      Черкизовский Кот 20 февраля 2019, 21:26

      Напомнило слова Феди Смолова о том, что даже Майкл Джордан не всегда реализовывал броски.

      0
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      Рейтинг: +2402

      SarJr 20 февраля 2019, 21:21

      я вообще не понимаю кому может нравится такое бревнышко как мората. отвратительный футболист имхо

      0
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      Рейтинг: +12346

      DeStar 20 февраля 2019, 20:44

      Сравнение так себе. Никто не нравится всем сразу) так легче было бы ответить. А Иисус . для меня, самая не понятная личность известная человечеству ,которая не факт, что существовала)

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