Мората – о критике со стороны болельщиков «Атлетико»: «Даже Иисус нравился не всем»

Нормально он себя сравнил.
Нападающий Альваро Мората рассказал о критике со стороны болельщиков «Атлетико».
Мадридский клуб арендовал испанца у «Челси» сроком до июня 2020 года. Прежде футболист выступал за «Реал».
– Вы чувствуете привязанность со стороны болельщиков?
– Да. В то же время нельзя нравиться всем и везде. Даже Иисус нравился не всем.
Я очень доволен тем, как меня приняли одноклубники, команда и клуб в целом. Это нужно ценить. Хочу показать, зачем я здесь, и продолжить расти.
- На детском уровне Мората также выступал за «Атлетико».
- В текущем сезоне забил 9 голов и отдал 1 ассист в 18 играх всех турниров.
- В 3 дебютных играх за команду Диего Симеоне в Примере не отметился голами.