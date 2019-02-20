Мората – о критике со стороны болельщиков «Атлетико»: «Даже Иисус нравился не всем»

Нападающий Альваро Мората рассказал о критике со стороны болельщиков «Атлетико».

Мадридский клуб арендовал испанца у «Челси» сроком до июня 2020 года. Прежде футболист выступал за «Реал».

– Вы чувствуете привязанность со стороны болельщиков?

– Да. В то же время нельзя нравиться всем и везде. Даже Иисус нравился не всем.

Я очень доволен тем, как меня приняли одноклубники, команда и клуб в целом. Это нужно ценить. Хочу показать, зачем я здесь, и продолжить расти.