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    Жена Кокорина: «Водитель ударил ребят первым, а Пак после удара стулом пожал Саше руку. Пресса все переворачивает»

    Дарья Валитова, супруга Александра Кокорина, поделилась мнением о критике в адрес нападающего «Зенита» после попадания в СИЗО.

    «Люди, задумайтесь. Вы хотите порки, не вникая даже юридически. Здесь ломаются судьбы людей, детей. Каждый из мужчин хоть раз в жизни дрался. Они должны понести наказание, но законное.

    Есть доказательство, что водитель начал первым оскорблять ребят и первые два удара нанес он. А с Паком вообще Саша после того, как ударил его стулом, пожали друг другу руки. Пресса все переворачивает», – «Спорт-Экспресс» приводит слова Валитовой в программе «Прямой эфир».

    • В октябре Мамаев вместе с нападающим «Зенита» Александром Кокориным, его младшим братом Кириллом Кокориным и другом Александром Протасовицким был арестован на два месяца по обвинению в побоях и хулиганстве.
    • 8 декабря Тверской суд Москвы продлил содержание четверых в СИЗО еще до февраля.
    • 8 февраля срок ареста продлили до 8 апреля.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    20.02.2019 20:03
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    Комментарии69
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      Рейтинг: +5870

      AtticusFinch 23 февраля 2019, 20:02

      Оказывается Кокорин пожал руку чиновнику и за это сидит теперь!

      1
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      Рейтинг: +546

      Всем привет, я тут время 22 февраля 2019, 14:00

      Пожал руку после удара стулом...звучит как Спасибо ребята что стулом меня огрели, а то я что то в понедельник с утра, сижу в кафе трезвый, замечания каким-то пьяным утыркам делаю...

      2
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      Рейтинг: +3541

      momwig_ 22 февраля 2019, 13:35

      Ну, меня надо было бы не один раз ударить стулом, чтобы заставить пожать этому мудаку руку... Ну а вообще - ничего же не меняет этот факт - как она говорит - юридически.

      1
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      Рейтинг: -680

      Spartak Piter 22 февраля 2019, 12:51

      Сейчас хомячкам будут лить в уши все что угодно. Что бы масса начала свою любимую терпильную позицию включать. Чиновник украл, забыли. Терпим. Эти уроды натусили на пару статей, забудем. Да еще и будем оправдывать словами типа "А вот другим бы ничего не было"
      Ну ребята вот правда какого хрена? Тут футбольный сайт и значит большинство это мужчины. Должны быть. Но по факту как терпилы начинают смотреть и оправдывать.

      0
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      Рейтинг: +718

      ДВС 21 февраля 2019, 19:50

      Сначала руку Пак пожал.
      Потом телегу накатал.
      Для Коки это западло.
      Теперь с брательником в СИЗО.

      1
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      Рейтинг: +1531

      klim2m 21 февраля 2019, 17:21

      Блин Аршавин с Быстровым уже лицензии С получили, а они все в стульчики играют)))

      1
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 21 февраля 2019, 16:03

      да да да всё так всё и было пожали потом целовались . Дура чё несёшь

      4
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      Рейтинг: +11242

      alp 21 февраля 2019, 15:28

      Пак после удара стулом пожал Саше руку - ВАЩЕ ОГОНЬ!!!!!

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      Рейтинг: +100740

      zigbert 21 февраля 2019, 11:46

      С Паком творятся непонятные вещи -он начал уважать Кокорина.

      5
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      Рейтинг: +232

      Sterh 21 февраля 2019, 10:33

      Пак: - Блин, зачетно ты мне стулом навернул! Держи пятюню!

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