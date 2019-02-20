Жена Кокорина: «Водитель ударил ребят первым, а Пак после удара стулом пожал Саше руку. Пресса все переворачивает»

Дарья Валитова, супруга Александра Кокорина, поделилась мнением о критике в адрес нападающего «Зенита» после попадания в СИЗО.

«Люди, задумайтесь. Вы хотите порки, не вникая даже юридически. Здесь ломаются судьбы людей, детей. Каждый из мужчин хоть раз в жизни дрался. Они должны понести наказание, но законное.

Есть доказательство, что водитель начал первым оскорблять ребят и первые два удара нанес он. А с Паком вообще Саша после того, как ударил его стулом, пожали друг другу руки. Пресса все переворачивает», – «Спорт-Экспресс» приводит слова Валитовой в программе «Прямой эфир».