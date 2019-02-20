Бабаев: «ЦСКА не будет искать срочную замену Дзагоеву»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев заявил, что клуб не собирается подписывать игрока на замену полузащитнику Алану Дзагоеву.

Россиянин во вторник повредил колено в товарищеском матче с «Картахеной» (3:1). В четверг он отправится в Германию на медобследование.

– На сайте ЦСКА сказано, что Алан Дзагоев получил травму правого колена и в четверг пройдет медобследование. Летом у него заканчивается контракт.

– Дождемся официального диагноза, а потом уже будем обсуждать остальные моменты. Прежде всего, желаем Алану сил, терпения, здоровья! Он человек с характером, сильный. Думаю, он справится. А все остальные вопросы оставим на потом.

– Будет ли ЦСКА в срочном порядке искать ему замену на трансферном рынке?

– Остается три дня до закрытия окна. Не думаю, что будем искать ему замену на трансферном рынке. У нас есть свои ребята, которые смогут достойно заменить Алана. Хотя понятно, что у Дзагоева есть опыт, который очень важен. Но это футбол… К сожалению, травмы его неотъемлемая часть.

– Есть ли новости по Влашичу? Какова на сегодняшний день вероятность, что хорват не уйдет из ЦСКА летом?

– Пока новостей нет.