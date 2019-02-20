Бабаев: «ЦСКА не будет искать срочную замену Дзагоеву»

Наверное подпишут в апреле Мамаева!))
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев заявил, что клуб не собирается подписывать игрока на замену полузащитнику Алану Дзагоеву.
Россиянин во вторник повредил колено в товарищеском матче с «Картахеной» (3:1). В четверг он отправится в Германию на медобследование.
– На сайте ЦСКА сказано, что Алан Дзагоев получил травму правого колена и в четверг пройдет медобследование. Летом у него заканчивается контракт.
– Дождемся официального диагноза, а потом уже будем обсуждать остальные моменты. Прежде всего, желаем Алану сил, терпения, здоровья! Он человек с характером, сильный. Думаю, он справится. А все остальные вопросы оставим на потом.
– Будет ли ЦСКА в срочном порядке искать ему замену на трансферном рынке?
– Остается три дня до закрытия окна. Не думаю, что будем искать ему замену на трансферном рынке. У нас есть свои ребята, которые смогут достойно заменить Алана. Хотя понятно, что у Дзагоева есть опыт, который очень важен. Но это футбол… К сожалению, травмы его неотъемлемая часть.
– Есть ли новости по Влашичу? Какова на сегодняшний день вероятность, что хорват не уйдет из ЦСКА летом?
– Пока новостей нет.
- Дзагоев 3 ноября получил травму в матче РПЛ с «Динамо», от которой восстановился только после нового года.
- В этом сезоне полузащитник принял участие в 11-ти встречах за армейцев.