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    Бабаев: «ЦСКА не будет искать срочную замену Дзагоеву»

    Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев заявил, что клуб не собирается подписывать игрока на замену полузащитнику Алану Дзагоеву.

    Россиянин во вторник повредил колено в товарищеском матче с «Картахеной» (3:1). В четверг он отправится в Германию на медобследование.

    – На сайте ЦСКА сказано, что Алан Дзагоев получил травму правого колена и в четверг пройдет медобследование. Летом у него заканчивается контракт.

    – Дождемся официального диагноза, а потом уже будем обсуждать остальные моменты. Прежде всего, желаем Алану сил, терпения, здоровья! Он человек с характером, сильный. Думаю, он справится. А все остальные вопросы оставим на потом.

    – Будет ли ЦСКА в срочном порядке искать ему замену на трансферном рынке?

    – Остается три дня до закрытия окна. Не думаю, что будем искать ему замену на трансферном рынке. У нас есть свои ребята, которые смогут достойно заменить Алана. Хотя понятно, что у Дзагоева есть опыт, который очень важен. Но это футбол… К сожалению, травмы его неотъемлемая часть.

    – Есть ли новости по Влашичу? Какова на сегодняшний день вероятность, что хорват не уйдет из ЦСКА летом?

    – Пока новостей нет.

    • Дзагоев 3 ноября получил травму в матче РПЛ с «Динамо», от которой восстановился только после нового года.
    • В этом сезоне полузащитник принял участие в 11-ти встречах за армейцев.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    20.02.2019 17:59
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +5870

      AtticusFinch 20 февраля 2019, 22:00

      Наверное подпишут в апреле Мамаева!))

      1
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      Рейтинг: +1990

      все_будет_AUDI > AtticusFinch 21 февраля 2019, 01:03

      Никогда этого клоуна в цска не будет.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +411

      Shotlandets86 20 февраля 2019, 20:25

      Мда,по-человечески жаль Алана, травмы просто замучили парня.

      1
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 20 февраля 2019, 20:15

      О какой срочной замене СМИ провоцируют? ЦСКА без Дзагоева полгода играл и не было никаких ПОИСКОВ замены ему! А летом, просто, нужно думать: стоит ли с ним продлевать контракт! Гинер не Газпром-деньги считать умеет и, думаю, что летом Дзагоев окажется в Турции!

      0
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      Рейтинг: +3120

      erma 20 февраля 2019, 19:25

      Бабаев и Гинер, конечно, хорошие ребята, вызывающие уважение. Но замену искать надо. Надо, Федя, надо!

      1
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      Рейтинг: +4271

      mutabor0992 20 февраля 2019, 19:16

      Дык ему уж лет 5 как замену искать надо...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5256

      Агасфер 20 февраля 2019, 18:43

      Как человеку-здоровья,а как футболист он уже давно потерян для ЦСКА.ТОлько стороны упорствуют в доказательстве обратного.Форма благородства.

      5
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    • ...
      Рейтинг: +14263

      Skull_Boy 20 февраля 2019, 18:11

      Без него как-то же полсезона прошло и остаток пройдет

      7
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 20 февраля 2019, 18:11

      Будем надеяться, что травма у А.Дзагоева не такая серьезная и все
      обойдется и он сможет сыграть в этом чемпионате. Здоровья, Алан!!!

      1
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 20 февраля 2019, 18:03

      ростов....

      1
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga > 84aivengo 20 февраля 2019, 20:18

      Ты думаешь, что у Ростова есть деньги платить "хрустальному" игроку? Или из Ростова кого-то взять на его место? Скопинцев ушел в Краснодар, Еременко армейцам не нужен, если из арендованных ростовчанах......????

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