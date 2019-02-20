«Чертаново» включил Пиняева в заявку на сезон. 14-летний игрок прошел стажировку в «МЮ»

«Чертаново» сообщил об изменениях в составе.

Клуб внес в заявку на сезон 14-летнего нападающего Сергея Пиняева. Ранее футболист прошел стажировку в «Манчестер Юнайтед».

По словам директора академии «Чертаново» Николая Ларина, в английском клубе заявили, что Пиняев – лучший молодой футболист за последние 15 лет, прибывший стажироваться.

После 24-х туров «Чертаново» занимает четвертое место в турнирной таблице ФНЛ, отставая от первой строчки на девять очков.