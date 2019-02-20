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    «Чертаново» включил Пиняева в заявку на сезон. 14-летний игрок прошел стажировку в «МЮ»

    «Чертаново» сообщил об изменениях в составе.

    Клуб внес в заявку на сезон 14-летнего нападающего Сергея Пиняева. Ранее футболист прошел стажировку в «Манчестер Юнайтед».

    По словам директора академии «Чертаново» Николая Ларина, в английском клубе заявили, что Пиняев – лучший молодой футболист за последние 15 лет, прибывший стажироваться.

    После 24-х туров «Чертаново» занимает четвертое место в турнирной таблице ФНЛ, отставая от первой строчки на девять очков.

    Источник: Страница «Чертаново» в «Вконтакте»

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    20.02.2019 17:52
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +17

      Николишин 16 апреля 2019, 16:31

      Русский Эдегор, главное чтобы карьера также не сложилась

      0
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      Рейтинг: +12

      ElanEkb 20 февраля 2019, 19:59

      Хватит писать посты про распиаренного парня)

      1
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      Рейтинг: +1853

      I_R_O_N_M_A_N 20 февраля 2019, 19:36

      Ну самое главное чтобы без травм, всё-таки в 14 организм ещё растёт и не такой развитый как взрослых мужиков, да и плюс поля в ФНЛ не везде хорошие прямо скажем - так что надеюсь не поломают ребёнка, если он сыграет в этом сезоне против взрослых дядек...

      1
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 20 февраля 2019, 18:04

      время покажет... надеюсь,только хорошее

      0
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      Рейтинг: +212

      Kalida 20 февраля 2019, 17:56

      Не понял, 14-летний парень будет играть в ФНЛ?! Это очень круто для него и есть шанс получить звездой по лбу не реализовав потенциал

      1
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      Рейтинг: +278

      MrNao1 > Kalida 20 февраля 2019, 18:09

      Посмотри выпуск про него на канале "Красава", вроде бы, норм пацан)

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      Рейтинг: +212

      Kalida > MrNao1 20 февраля 2019, 21:11

      Спасибо, посмотрел выпуск, парень действительно хорош, да и физически видно отлично развит.

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      Рейтинг: +278

      MrNao1 > Kalida 21 февраля 2019, 05:28

      Теперь главное, чтобы нормально развивался и звезду не словил.
      МЮ сейчас думают, какое соглашение можно подписаться, чтобы в 18 лет он к ним ушел.

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      Рейтинг: +14263

      Skull_Boy 20 февраля 2019, 17:55

      Тут вот нашего Месси из Спартака поперли, уфимский Каннаваро тоже как то спекся, хотя мог играть в дубле Арсенала, но жаба задушила, как и руководство клуба, так и самого, что ссылался на маленькую ЗП, а теперь ждет гавномес в ПФЛ

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