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    Мората: «Несколько лет назад я пообещал Симеоне, что перейду в «Атлетико»

    Нападающий «Атлетико» Альваро Мората заявил, что несколько лет назад дал обещание главному тренеру мадридцев Диего Симеоне, что однажды присоединится к его команде.

    «По правде говоря, впервые Симеоне связался со мной три с половиной года назад. Я дал ему слово, что перейду в «Атлетико», как только смогу. Это было невозможно сделать раньше, переход не зависел от меня. Я дал ему свое слово.

    Я собираюсь отдаваться полностью, играя в красно-белой футболке», – сказал Мората.

    • Испанец – воспитанник «Атлетико».
    • Этой зимой Мората перешел в мадридский клуб из «Челси» на правах аренды с правом выкупа.

    Источник: AS

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    20.02.2019 15:38
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 20 февраля 2019, 15:47

      Наверное в Испании есть поговорка , что обещанного три с половиной года ждут.

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