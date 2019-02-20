Мората: «Несколько лет назад я пообещал Симеоне, что перейду в «Атлетико»

Нападающий «Атлетико» Альваро Мората заявил, что несколько лет назад дал обещание главному тренеру мадридцев Диего Симеоне, что однажды присоединится к его команде.

«По правде говоря, впервые Симеоне связался со мной три с половиной года назад. Я дал ему слово, что перейду в «Атлетико», как только смогу. Это было невозможно сделать раньше, переход не зависел от меня. Я дал ему свое слово.

Я собираюсь отдаваться полностью, играя в красно-белой футболке», – сказал Мората.